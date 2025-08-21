الصين تبقى على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

بلغ سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة بالصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3 %، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 %، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وتعكس أسعار الفائدة الرئيسية للقروض مستوى تكاليف التمويل للأسر والشركات، إذ من شأن أسعار الفائدة المنخفضة تخفيف العبء على المقترضين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الاستثمار والاستهلاك.

انخفاض متوسط سعر الفائدة

وأظهرت أحدث البيانات انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة إلى حوالي 3.2 % خلال يوليو الماضي، مسجلا تراجعا قدره 45 نقطة أساس مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفض معدل الرهون العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 3.1 %، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس.

وتعهدت الصين بتنفيذ سياسة نقدية متساهلة إلى حد ما في عام 2025، وفقا لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري.