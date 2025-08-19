من ألمانيا إلى روسيا.. توسع شبكة قطارات الصين-أوروبا في 5 سنوات

احتفل خط السكة الحديد الصين-أوروبا (المنطلق من شنتشن) بالذكرى الخامسة لإقامته، حيث انطلق قطار يحمل أجهزة منزلية وإلكترونيات وبضائع أخرى متجهة إلى روسيا.



وشغّل مسار شنتشن ما مجموعه 878 قطارًا، حيث تم نقل أكثر من 85000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.

وانطلق أول قطار على هذا المسار في 18 أغسطس 2020، حاملاً الآلات والمنتجات الإلكترونية عبر القارة الأوراسية إلى دويسبورغ بألمانيا.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، توسعت شبكة خط الصين-أوروبا من مسار واحد إلى 27 مسارًا تغطي 47 دولة ومنطقة، تشمل ألمانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا وروسيا.

وزادت القيمة الإجمالية للبضائع المنقولة على مسار شنتشن لخمس سنوات متتالية.

وحتى الآن، قدّم هذا المسار خدماته لأكثر من 7000 شركة، حيث ينقل باستمرار الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمنتجات المنزلية والأحذية من منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى إلى البلدان والمناطق على طول مسار السكة الحديد، كما جلب منتجات عالية الجودة من تلك البلدان والمناطق إلى الصين، ما أدى إلى إنشاء قناة تجارية ثنائية الاتجاه.