وزارة النقل تطالب قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي

ناشدت وزارة النقل قائدي المركبات بضرورة الالتزام بعدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، وتقع في الحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق، مع التقيد بالسير في باقي الحارات المخصصة للسيارات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجماعي الجديدة، ومنع الحوادث التي قد تنتج عن تداخل المركبات في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي.

وشددت وزارة النقل على أن التزام قائدي المركبات بالتعليمات يسهم في دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري، وضمان التشغيل الآمن والفعّال للمنظومة الجديدة.