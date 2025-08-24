قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التعب المستمر ليس مجرد إرهاق يومي.. عامل خفي يسبب النعاس

التعب المستمر ليس مجرد إرهاق يومي.. عامل خفي يسبب النعاس
التعب المستمر ليس مجرد إرهاق يومي.. عامل خفي يسبب النعاس
ولاء خنيزي

لا يقتصر الشعور المستمر بالتعب والإرهاق على ضغوط العمل الطويلة أو قلة النوم أو التوتر النفسي، بل تشير دراسات حديثة إلى أن النظام الغذائي نفسه قد يكون عاملًا خفيًا وراء هذه المشكلة. فقد تبيّن أن بعض الأطعمة الغنية بمركب التيرامين تساهم في زيادة النعاس المفرط خلال ساعات النهار، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم متلازمة النعاس المفرط أثناء النهار، وذلك وفق ما نشره موقع Times of India.

ما هو النعاس المفرط أثناء النهار؟

يُعرّف النعاس المفرط أثناء النهار بأنه حالة من الشعور الدائم بالنعاس والإرهاق رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا. ولا يتوقف الأمر عند الإحساس بالكسل بعد الوجبات، بل يمتد ليؤثر على التركيز، والإنتاجية، والصحة العامة. كما قد يكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلات صحية خطيرة مثل:

  • انقطاع النفس النومي.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • الاضطرابات العصبية كمرض الخرف.
  • الأمراض الأيضية مثل السكري.
  • التيرامين ودوره في الجسم

التيرامين هو مركب طبيعي يوجد في العديد من الأطعمة، ويلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ونشاط النواقل العصبية. لكن عند ارتفاع مستوياته، خصوصًا لدى الأشخاص الحساسين له، قد يسبب شعورًا بالنعاس والإرهاق. وتشير الأبحاث إلى أن العوامل الوراثية والنظام الغذائي معًا قد يسهمان في ظهور هذه المتلازمة، مما يجعل التدخل الغذائي خيارًا وقائيًا وعلاجيًا مهمًا.

أطعمة غنية بالتيرامين قد تسبب التعب

أبرزت الدراسات خمس مجموعات غذائية رئيسية تحتوي على مستويات مرتفعة من التيرامين، قد تكون مسؤولة عن الإرهاق المزمن:

  • الأجبان المعتقة: مثل الشيدر، البارميزان، والفيتا، والإفراط فيها يزيد من الشعور بالنعاس.
  • اللحوم المصنعة: كالسلامي، السجق، اللحم المقدد، والبيبروني، وهي ترتبط بالإرهاق وأمراض القلب.
  • مستخلصات الخميرة: رغم تناولها بكميات قليلة، إلا أن الاستمرار عليها قد يسبب تعبًا مزمنًا.
  • الأطعمة المخللة أو المجففة بالملح: مثل الأسماك المملحة والمخللات، حيث تجمع بين التيرامين والصوديوم مما يؤثر على ضغط الدم والطاقة.
  • الفواكه شديدة النضج أو المجففة: كالموز، الأفوكادو، والفواكه المجففة، التي رغم فوائدها، فإن الإفراط فيها يزيد من الإحساس بالإرهاق.

كيف يمكن تقليل النعاس عبر النظام الغذائي؟

يؤكد الخبراء أن بعض التعديلات البسيطة على الغذاء اليومي تساعد في رفع مستويات الطاقة واليقظة، ومن أهمها:

  • تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالتيرامين وخاصة الأجبان القديمة واللحوم المصنعة.
  • التركيز على الخضراوات والفواكه الطازجة والبروتينات قليلة الدسم.
  • تناول أغذية غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 لدعم صحة الدماغ.
  • الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات لتفادي تذبذب مستويات الطاقة.
  • استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة بخيارات طبيعية وصحية.
التعب التعب المستمر إرهاق إرهاق يومي النعاس الإرهاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

شاطئ أبو تلات

بعد غرق 6 طالبات من سوهاج في شاطئ أبو تلات.. الراية الحمراء مازالت مرفوعة..وتشييع جثمان الطالب فارس ياسر

صورة أرشيفية

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة

صورة أرشيفية

صاحب واقعة دعم حارس السفارة المصرية في هولندا يكشف الحقائق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد