قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربيع الأنوار.. فضل شهر ربيع الأول وسبب تسميته
وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر في موسكو لتوديعه قبل انتهاء فترة عمله
إسرائيل.. احتجاجات عائلات الأسرى أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب
النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات .. وهذه عقوبة تعذيبها بالقانون
بمشاركة مصرية وإقليمية.. القافلة الـ21 من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة عبر كرم أبوسالم|فيديو
لا نجاة لنا من الفتن إلا به| علي جمعة: هلَّ شهر الأنوار فافرحوا برسول الله وعلِّموا أبناءكم حبَّه
بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها
الاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركة
تحرك جديد في أسعار الذهب مع احتمالية خفض سعر الفائدة
هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن
مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر
متعدد المراحل وقابل للانشطار| صاروخ يمني برأس حربي يثير قلقًا إسرائيليًا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة
في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة
ولاء خنيزي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مساء اليوم الأحد 24 اغسطس 2025، تدريباته الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها غدًا الاثنين في تمام السادسة مساءًا على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المران الأخير وإعلان القائمة

يؤدي المارد الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، على أن يعلن ريبيرو عقب المران قائمة الفريق التي ستتوجه إلى محافظة كفر الشيخ لدخول معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

تحاصر الغيابات صفوف الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة، حيث يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف، فيما يستمر غياب كل من مروان عطية وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، حيث خضع الأول لجراحة الفتق، بينما يعاني الثاني من تمزق في عضلة الفخذ اليسرى، كما يفقد الشياطين الحمر جهود ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري لشعوره بشد في العضلة الأمامية، بالإضافة إلى غياب إمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه مؤخرًا من كسر في عظمة الترقوة.

إعادة هيكلة إدارية داخل النادي الأهلي

وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي للإعلان عن تعيين أسامة هلال قائمًا بأعمال مدير التعاقدات، تقديرًا للدور الكبير الذي قام به داخل النادي خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم.

مشوار أسامة هلال داخل القلعة الحمراء 

بدأ هلال مشواره داخل القلعة الحمراء ضمن فريق الكشافة (الاسكاوتنج) أثناء فترة تواجد هاني رمزي، قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة اللجنة بعد نجاحه في إدارة عدة ملفات هامة، ومن المقرر أن يباشر مهامه الجديدة كقائم بأعمال مدير التعاقدات إلى جانب عمله الحالي كرئيس للجنة الكشافة، وذلك حتى يتم الاستقرار على اسم المدير الجديد لهذا المنصب.

تغييرات متلاحقة في منصب مدير التعاقدات

الجدير بالذكر أن منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي شهد عدة تغييرات خلال الفترة الماضية، حيث تولى المهمة في البداية أمير توفيق، ثم خلفه مروان النائب، قبل أن يتسلم أسامة هلال إدارة هذا الملف الهام بشكل مؤقت.

الأهلي مباراة الأهلي موعد مباراة الأهلي مباراة الأهلي وغزل المحلة الأهلي وغزل المحلة موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

فيلم درويش

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة كريم عبد العزيز

رامي جمال

مرتاح كده| رامي جمال يكشف موعد طرح أحدث أغانيه: مقدرش أتأخر عليكم

Anemone

دانيال داي-لويس يعود من الاعتزال بفيلم Anemone

بالصور

كان بيلعب كورة.. سبب وفاة بهاء الخطيب يثير السوشيال ميديا

بهاء الخطيب
بهاء الخطيب
بهاء الخطيب

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد