موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مساء اليوم الأحد 24 اغسطس 2025، تدريباته الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها غدًا الاثنين في تمام السادسة مساءًا على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المران الأخير وإعلان القائمة

يؤدي المارد الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، على أن يعلن ريبيرو عقب المران قائمة الفريق التي ستتوجه إلى محافظة كفر الشيخ لدخول معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

تحاصر الغيابات صفوف الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة، حيث يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف، فيما يستمر غياب كل من مروان عطية وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، حيث خضع الأول لجراحة الفتق، بينما يعاني الثاني من تمزق في عضلة الفخذ اليسرى، كما يفقد الشياطين الحمر جهود ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري لشعوره بشد في العضلة الأمامية، بالإضافة إلى غياب إمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه مؤخرًا من كسر في عظمة الترقوة.

إعادة هيكلة إدارية داخل النادي الأهلي

وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي للإعلان عن تعيين أسامة هلال قائمًا بأعمال مدير التعاقدات، تقديرًا للدور الكبير الذي قام به داخل النادي خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم.

مشوار أسامة هلال داخل القلعة الحمراء

بدأ هلال مشواره داخل القلعة الحمراء ضمن فريق الكشافة (الاسكاوتنج) أثناء فترة تواجد هاني رمزي، قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة اللجنة بعد نجاحه في إدارة عدة ملفات هامة، ومن المقرر أن يباشر مهامه الجديدة كقائم بأعمال مدير التعاقدات إلى جانب عمله الحالي كرئيس للجنة الكشافة، وذلك حتى يتم الاستقرار على اسم المدير الجديد لهذا المنصب.

تغييرات متلاحقة في منصب مدير التعاقدات

الجدير بالذكر أن منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي شهد عدة تغييرات خلال الفترة الماضية، حيث تولى المهمة في البداية أمير توفيق، ثم خلفه مروان النائب، قبل أن يتسلم أسامة هلال إدارة هذا الملف الهام بشكل مؤقت.