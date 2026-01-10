قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طاقم هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية ينقذون سيدة كانت على وشك الولادة

لحظة إنقاذ السيدة
لحظة إنقاذ السيدة
الإسماعيلية انجي هيبة

 تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوجود حالة ولادة طارئة بمساكن مبارك بمدينة المستقبل، وذلك قبل غروب الشمس وفي أجواء شديدة البرودة والرياح.

يأتي هذا في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الإسعاف المصرية في حماية الأرواح.

وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف كود (2459) التابعة لفرع إسعاف المستقبل، بقيادة السائق محمد أحمد طايع وبرفقة المسعف محمود إبراهيم حمودة، حيث وصلت إلى موقع البلاغ خلال دقائق معدودة.

وأكد دكتور محمد طنطاوي مدير عام هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية أنه بفحص الحالة تبيّن أن السيدة، البالغة من العمر ١٨ عامًا، في مرحلة متقدمة من الولادة، ما استدعى اتخاذ قرار طبي بعدم نقل الحالة قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامة الأم والطفل.

وقام المسعف باتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات الولادة الطارئة خارج المستشفيات، حيث تمت الولادة بسلام، أعقبها تنفيذ الإجراءات التالية وفق القواعد الطبية، ثم جرى نقل الأم والمولودة بسيارة الإسعاف إلى طوارئ المجمع الطبي، في حالة صحية مستقرة وبعلامات حيوية جيدة.

وتعكس هذه الواقعة مستوى الجاهزية والتدريب الذي يتمتع به أطقم هيئة الإسعاف المصرية، ودورهم المحوري في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وفق المعايير المهنية، بما يضمن سلامة المواطنين في مختلف الظروف.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. تلميذه: "شيخنا عاش للقرآن ومات ساجدا"

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. وتلميذه: شيخنا عاش لكتاب الله ومات ساجدا

حادث المنيا

شهداء لقمة العيش .. تفاصيل مصرع 11 شخصا وإصابة 9 آخرين في المنيا

امتحانات النقل

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمحافظات

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد