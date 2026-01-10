طاقم هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية ينقذون سيدة كانت على وشك الولادة

تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوجود حالة ولادة طارئة بمساكن مبارك بمدينة المستقبل، وذلك قبل غروب الشمس وفي أجواء شديدة البرودة والرياح.

يأتي هذا في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الإسعاف المصرية في حماية الأرواح.

وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف كود (2459) التابعة لفرع إسعاف المستقبل، بقيادة السائق محمد أحمد طايع وبرفقة المسعف محمود إبراهيم حمودة، حيث وصلت إلى موقع البلاغ خلال دقائق معدودة.

وأكد دكتور محمد طنطاوي مدير عام هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية أنه بفحص الحالة تبيّن أن السيدة، البالغة من العمر ١٨ عامًا، في مرحلة متقدمة من الولادة، ما استدعى اتخاذ قرار طبي بعدم نقل الحالة قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامة الأم والطفل.

وقام المسعف باتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات الولادة الطارئة خارج المستشفيات، حيث تمت الولادة بسلام، أعقبها تنفيذ الإجراءات التالية وفق القواعد الطبية، ثم جرى نقل الأم والمولودة بسيارة الإسعاف إلى طوارئ المجمع الطبي، في حالة صحية مستقرة وبعلامات حيوية جيدة.

وتعكس هذه الواقعة مستوى الجاهزية والتدريب الذي يتمتع به أطقم هيئة الإسعاف المصرية، ودورهم المحوري في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وفق المعايير المهنية، بما يضمن سلامة المواطنين في مختلف الظروف.