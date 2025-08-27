قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند
أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء
نمبر ون.. الغندور يتغزل بالزمالك بعد الفوز على فاركو
انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
أصل الحكاية

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ولاء خنيزي

تغلب فريق الزمالك على ضيفه فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بانزا يسجل هدف الفوز

نجح المهاجم الأنجولي شيكو بانزا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة (48)، بعدما استغل خطأ دفاعي من لاعبي فاركو في تشتيت عرضية البرازيلي خوان ألفينا.

طرد لاعب فاركو يعقد المهمة

لعب فاركو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (62)، بعد أن حصل مدافعه السنغالي باباكار ندياي على البطاقة الحمراء نتيجة الإنذار الثاني، مما زاد من صعوبة الموقف على الفريق الضيف.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما واصل فاركو التراجع في المركز الحادي والعشرين ،(في المركز الأخير) برصيد نقطة وحيدة فقط.

المصري يتعادل مع حرس الحدود

وعلى ستاد السويس الجديد، تعادل المصري مع مضيفه حرس الحدود بنتيجة (1-1)، حيث سجل التونسي منذر طمين هدف التقدم للمصري في الدقيقة (18)، قبل أن يدرك محمد أشرف "روقا" التعادل لحرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة (90+2).

تأثير التعادل على الترتيب

بفقدان المصري لنقطتين ثمينتين، توقف رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 5 نقاط احتل بها المركز الثامن.

الصفقات الجديدة وإحداث الفارق

من جانبه أكد رامي سعد، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات صحفية أن الفريق الأبيض حقق فوزًا صعبًا على فاركو بهدف شيكوبانزا، قاده لصدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، مضيفًا بأن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض جيدة، وبعضها قادر على صناعة الفارق، لكن المشكلة تكمن في عدم جاهزية أغلبهم بدنيًا.

 وأشار إلى أن شيكوبانزا لاعب كبير، لكنه يحتاج للوصول إلى كامل مستواه البدني والفني حتى يحدث الفارق مع الزمالك.

مواجهة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة

من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

غياب دونجا للإيقاف

سيغيب نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فاركو.

الزمالك مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك فاركو لاعب الزمالك الدوري المصري الممتاز

