الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد اهتمام المتابعين بأخبارهما خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تجدد الجدل حول طبيعة علاقتهما وعودة الحديث عن حياتهما الشخصية من جديد وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأخبار المتداولة، ما جعل اسميهما في صدارة محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا.

تصريحات حسين حبيب

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رفضه التام لما وصفه بـ"تدخل غير مهني" من جانب المستشار القانوني السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب تداول أنباء عن عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب مجددًا.

وقال حسين حبيب عبر صفحته على "فيس بوك": "إذا تدخل المحامي في حياة موكله الشخصية بطريقة مخالفة، فأنا أعتقد أنه من جمعية المنتفعين.. والحنفية اتقفلت عليه".

انسحاب المحامي محمد كمال قنطوش

من جانبه، أعلن المحامي محمد كمال قنطوش انسحابه رسميًا من تمثيل شيرين قانونيًا، حيث أصدر بيانًا كشف فيه عن معاناته في دعم الفنانة خلال أزماتها، مشيرًا إلى أن "شخصًا ما" عاد للظهور في حياتها وكان سببًا في انهيارها النفسي، على حد وصفه.

ارسال عدد من المحامين للاطمئنان على شيرين

أوضح قنطوش أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شيرين وهي في حالة انهيار وبجوارها ذلك الشخص، مضيفًا أنه أرسل عددًا من المحامين لمنزلها للاطمئنان عليها، لكنهم وجدوها في "حالة غير طبيعية" وتعرضوا للطرد من قبلها.

مطالب قنطوش

طالب قنطوش في بيانه بضرورة تدخل وزارة الثقافة، ونقابة المهن الموسيقية، ووزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية لمتابعة الحالة النفسية للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وجود بعض الأشخاص في حياتها يهدد مستقبلها الفني والشخصي، وفي ختام بيانه أعلن قنطوش انتهاء دوره كمستشار قانوني لشيرين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.

خلفية الأزمة

والجدير بالذكر إلى أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب كانت ولا تزال مثار جدل كبير في الوسط الفني والإعلامي، إذ شهدت فترات من الانفصال والعودة، وسط تضارب في التصريحات والتسريبات، ويبدو أن عودة الحديث عن علاقتهما مؤخرًا قد فجّرت الأزمة من جديد، مع تصاعد المواقف والاتهامات بين الأطراف المقربة.