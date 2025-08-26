قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب

الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
ولاء خنيزي

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد اهتمام المتابعين بأخبارهما خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تجدد الجدل حول طبيعة علاقتهما وعودة الحديث عن حياتهما الشخصية من جديد وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأخبار المتداولة، ما جعل اسميهما في صدارة محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا.

تصريحات حسين حبيب

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رفضه التام لما وصفه بـ"تدخل غير مهني" من جانب المستشار القانوني السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب تداول أنباء عن عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب مجددًا.

وقال حسين حبيب عبر صفحته على "فيس بوك": "إذا تدخل المحامي في حياة موكله الشخصية بطريقة مخالفة، فأنا أعتقد أنه من جمعية المنتفعين.. والحنفية اتقفلت عليه".

انسحاب المحامي محمد كمال قنطوش

من جانبه، أعلن المحامي محمد كمال قنطوش انسحابه رسميًا من تمثيل شيرين قانونيًا، حيث أصدر بيانًا كشف فيه عن معاناته في دعم الفنانة خلال أزماتها، مشيرًا إلى أن "شخصًا ما" عاد للظهور في حياتها وكان سببًا في انهيارها النفسي، على حد وصفه.

ارسال عدد من المحامين للاطمئنان على شيرين

أوضح قنطوش أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شيرين وهي في حالة انهيار وبجوارها ذلك الشخص، مضيفًا أنه أرسل عددًا من المحامين لمنزلها للاطمئنان عليها، لكنهم وجدوها في "حالة غير طبيعية" وتعرضوا للطرد من قبلها.

مطالب قنطوش

طالب قنطوش في بيانه بضرورة تدخل وزارة الثقافة، ونقابة المهن الموسيقية، ووزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية لمتابعة الحالة النفسية للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وجود بعض الأشخاص في حياتها يهدد مستقبلها الفني والشخصي، وفي ختام بيانه أعلن قنطوش انتهاء دوره كمستشار قانوني لشيرين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.

خلفية الأزمة

والجدير بالذكر إلى أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب كانت ولا تزال مثار جدل كبير في الوسط الفني والإعلامي، إذ شهدت فترات من الانفصال والعودة، وسط تضارب في التصريحات والتسريبات، ويبدو أن عودة الحديث عن علاقتهما مؤخرًا قد فجّرت الأزمة من جديد، مع تصاعد المواقف والاتهامات بين الأطراف المقربة.

شيرين عبد الوهاب محامي شيرين عبد الوهاب حسام حبيب والد حسام حبيب المحامي محمد كمال قنطوش قنطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

اينو

معتز إينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

مجلس الزمالك يناقش تطورات ملف أرض 6 أكتوبر

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد