أصل الحكاية

بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
ولاء خنيزي

تصدرت أخبار الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، حيث عبّر محبوها عن قلقهم ودعواتهم المستمرة لها بالشفاء والعودة إلى جمهورها بصوتها المتألق، مع خضوعها مؤخرًا لرحلة علاجية في ألمانيا وإجرائها عمليتين جراحيتين في البنكرياس.

وتعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث نجحت خلال مسيرتها الطويلة في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى ملايين المحبين بفضل صوتها العذب وإحساسها المميز الذي يلامس القلوب، لذلك يحرص جمهورها على متابعة اخبارها والاهتمام بها وبحالتها الصحية باعتبارها من أهم النجمات على الساحة الفنية.

التقاط صورة مع انغام ورسالة مؤثرة من نجل شقيقتها

حرص ياسين، نجل شقيقة المطربة أنغام على التقاط صورة لها ونشرها عبر حسابه ليطمئن جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، ووجه لها رسالة مؤثرة قائلاً: "حمد الله على سلامتك يا أحلى خالتو في الدنيا، ربنا يخليكي لينا دايمًا يا حبيبتي."

تفاعل أبناء أنغام مع الجمهور

كما حرص أبناء المطربة أنغام على مشاركة صور جديدة لهم مع والدتهم بعد عودتها إلى مصر، وذلك عقب رحلة علاجية في الخارج وتحديدًا بألمانيا، وقد ظهرت أنغام في الصور بابتسامتها المعتادة، الأمر الذي جعل التعليقات تنهال عليها بالدعاء لها بالشفاء التام ودوام الصحة.

كشف الإعلامي محمود سعد عن عودتها

وفي سياق متصل أعلن الإعلامي محمود سعد عن وصول النجمة أنغام إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج استمرت عدة أسابيع في ألمانيا، حيث أجرت خلالها عمليتين جراحيتين في البنكرياس.

رسالة محمود سعد لانغام

شارك الإعلامي محمود سعد صورة لانغام عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وكتب: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة، نورتي بلدك، وصوتك جميل ومتألق كالعادة."

رحلة علاج ودعم جماهيري واسع

كانت أنغام قد خضعت خلال الأسابيع الماضية لعمليتين جراحيتين دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات الألمانية، وخلال تلك الفترة امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات والرسائل الداعمة من جمهورها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الساحة الفنية، كما حرص عدد كبير من محبيها على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية مصحوبة بكلمات الحب والتقدير.

