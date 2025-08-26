قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمواجهة الطقس الحار.. الصين تطور نوعا جديدا من الأسمنت مبرد ذاتيًا

ولاء خنيزي

أعلن باحثون في جامعة جنوب شرق الصين عن تطوير نوع جديد من الإسمنت قادر على تبريد نفسه بشكل تلقائي، حيث أظهرت الاختبارات أنه يخفض درجات الحرارة بمقدار 9.72 درجة فهرنهايت خلال ساعات النهار.

 ويستند الابتكار إلى تصميم مادة تعكس أشعة الشمس وتشتتها بدلاً من امتصاصها، مما يجعلها فعالة في خفض حرارة المناطق الحضرية.

قوة ومتانة عالية

الأسمنت المبتكر يتميز بخصائص فريدة، إذ يمتلك قوة ذاتية كبيرة ومقاومة عالية للتآكل، إضافة إلى ثبات بصري حتى في أصعب الظروف مثل التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية، أو التجميد والذوبان المتكرر، أو التعرض للسوائل المسببة للتآكل.

أثر بيئي إيجابي

أظهر تقييم دورة الحياة باستخدام تقنيات التعلم الآلي أن لهذا النوع من الأسمنت إمكانات كبيرة في تقليل الانبعاثات الكربونية، بل والوصول بها إلى مستويات صافية سلبية، ما يجعله خياراً واعداً في مواجهة التغير المناخي.

تقنية الأسطح المتحولة

اعتمد الباحثون في تصميم الأسمنت الجديد على ما يعرف بـ الأسطح المتحولة، التي تمنحه خصائص إشعاعية مميزة تجعله مناسباً للاستخدام في المباني كجدران إنشائية أو أسطح خارجية، وقد ركّز الفريق البحثي على تعديل التركيب الكيميائي لجسيمات الكلنكر الأساسية في الأسمنت، مما أتاح بنية قادرة على تشتيت الضوء بكفاءة.

نتائج لافتة في الاختبارات

أظهرت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances أن المادة الجديدة حققت انعكاسية شمسية بلغت 96.2%، إلى جانب انبعاثية تحت حمراء وصلت إلى 96%، كما أثبتت اختبارات الأداء أن الأسمنت يتحمل ضغوطاً عالية، ويقاوم الماء والتآكل، فضلاً عن مرونته للتشكيل في تطبيقات متعددة.

قابلية تصنيع واسعة وتكلفة منخفضة

إلى جانب خصائصه الميكانيكية والحرارية، يمتاز الأسمنت المبرد بتكلفة إنتاج منخفضة وقابلية للتصنيع على نطاق واسع، ما يجعله مادة مثالية للمباني الحضرية، خاصة في الطلاءات والجدران والأسطح.

نتائج ميدانية 

أظهرت التجارب الميدانية أن درجة حرارة الأسمنت المبرد كانت أقل بمقدار 5.4 درجات مئوية من درجة الحرارة المحيطة، بينما وصلت حرارة الأسمنت التقليدي إلى 59 درجة مئوية تحت نفس الظروف، ويرى الباحثون أن هذا الابتكار يمثل نقطة تحول مهمة في خفض استهلاك الطاقة داخل المدن والتكيف مع تحديات التغير المناخي.

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ميرنا جميل

ميرنا جميل تكشف أسرار حياتها الفنية مع معتز التوني

الفنانة سليمة خضير

وفاة الفنانة سليمة خضير.. تفاصيل

الفنان اشرف عبد الباقي و زينة اشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ولد بنت شايب|خاص

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

