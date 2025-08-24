الصين تعلن استعدادها للمشاركة في قوة لحفظ السلام بأوكرانيا .. بشروط

أبدت الصين استعدادها للمشاركة في مهمة حفظ سلام دولية في أوكرانيا، لكن بشروط محددة، في خطوة أثارت تفاعلات متباينة داخل الأوساط السياسية الأوروبية، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت أم زونتاج" عن مصادر دبلوماسية مطلعة.

وأكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، للصحيفة الألمانية أن مسؤولين صينيين رفيعي المستوى أعربوا عن استعداد بكين للانضمام إلى قوة حفظ سلام في أوكرانيا، شريطة أن يتم ذلك بتفويض رسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وينظر إلى هذه المبادرة الصينية على أنها تطور لافت في موقف بكين من النزاع الأوكراني، الذي التزمت حياله بموقف محسوب منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، تباينت ردود الفعل في بروكسل حيال الخطوة.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن "هناك من يرى أن انخراط دول من الجنوب العالمي قد يعزز مشروعية فكرة نشر قوة دولية لحفظ السلام"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "الصين قد تستغل مثل هذه المشاركة لجمع معلومات استخباراتية أو اتخاذ موقف غير حيادي يميل لصالح روسيا في حال احتدام الصراع".

وتعد مسألة تفويض الأمم المتحدة نقطة خلاف رئيسية، إذ تتحفظ العديد من دول الاتحاد الأوروبي على إشراك مجلس الأمن في هذه المرحلة، خشية استخدام حق النقض من قبل روسيا أو الصين لتعطيل العملية.

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعترض، خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 15 أغسطس، على فكرة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية إشراك الصين ضمن الدول الضامنة.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح لاحقا بأنه لا يرى الصين من بين الدول التي يمكن أن تلعب دور الضامن الأمني المستقبلي لكييف.

من جهة أخرى، يناقش مسؤولون أوروبيون خطة لإرسال قوات بريطانية وفرنسية إلى أوكرانيا في إطار اتفاق سلام محتمل، وسط استعداد نحو 10 دول للمساهمة بوحدات عسكرية في قوة حفظ السلام المقترحة.