سياسي فرنسي يدعو لإرسال قوات أممية الى أوكرانيا

قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" -لوك ميلانشون، السبت، إن على المجتمع الدولي إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا.

اعتبر الرجل ذلك مهما لتوفير ضمانات أمنية لكييف، وليس قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف ميلانشون في مقابلة مع قناة BFMTV: "أجيبكم مباشرة: من يجب أن يذهب هناك هم قوات الأمم المتحدة. فهل يكون هناك فرنسيون ضمن هذه القوات؟ نعم، كما هو الحال في لبنان، حيث توجد قوة لحفظ السلام تضم فرنسيين".

وأشار السياسي الفرنسي إلى أن نشر قوات "الناتو" في أوكرانيا سيضر بجهود التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.