هولندا تطالب بوتين بإظهار التزامه بتحقيق سلام دائم مع أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إظهار التزام حقيقي بتحقيق سلام دائم مع أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة إنهاء العدوان الروسي المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال شوف، في منشور على منصة "إكس": "بسبب التطورات السياسية في هولندا، لا يمكنني التواجد في كييف اليوم"، في إشارة إلى تأجيل زيارته المقررة للعاصمة الأوكرانية.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد شوف على أن "هولندا ستواصل دعم أوكرانيا"، مضيفًا: "على بوتين أن يجلس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن ييظهر التزامه بتحقيق سلام دائم وإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لصياغة ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، بالإضافة إلى إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الضغط المستمر على موسكو لوقف الحرب والانخراط في مسار دبلوماسي جاد.