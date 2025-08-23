قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو

ارشيفية
ارشيفية
هاجر رزق

كشفت أوكرانيا عن صاروخ جديد من نوع كروز، ويطلق عليه اسم "فلامنغو FP-5" ويستطيع حمل رأس حربي يزيد وزنه عن طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم، و يعد الصاروخ هو الأسرع في ترسانتها الصاروخية، و يمكنه ضرب أهداف في العمق الروسي، حسب "سكاي نيوزعربية".


وتم تطوير الصاروخ بالكامل في أوكرانيا، وأنتجته شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت"، واستغرق تطويره من الفكرة إلى إخضاعه لأول اختبار في ساحة المعركة 9 أشهر، وفقا للرئيسة التنفيذية، والمديرة التقنية للشركة إيرينا تيرخ.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تقريرا قللت فيه من شأن هذا الصاروخ، وزعمت أنه يستند إلى تصميم بريطاني، لكن أوكرانيا نفت ذلك.

وقالت تيرخ لمجلة "بوليتيكو": "لم نكن نرغب في الكشف عنه علنا، لكن يبدو أن الوقت قد حان. "فلامنغو" هو صاروخ كروز بعيد المدى يمكنه حمل رأس حربي يزن 1,150 كيلوغراما، والتحليق لمسافة 3,000 كيلومتر داخل روسيا".

وتابعت: "لقد طورناه بسرعة كبيرة، إذ استغرق الأمر أقل من 9 أشهر لينتقل من مجرد فكرة إلى أول اختبار ناجح في ساحة المعركة. لن أخبركم بسرعته الدقيقة، لكن يمكنني القول إنه أسرع من جميع الصواريخ الأخرى التي نملكها حاليا".


وأكدت تيرخ أن الصاروخ دخل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل بمعدل ما يقارب 200 صاروخ شهريا.
 

أوكرانيا صاروخ جديد الصاروخ تصميم بريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة قناة السويس تعقد ملتقي طبي

كلية الطب جامعة قناة السويس تطلق ملتقى الأطباء لإدارة التوتر وضغوط العمل

ارتفاع الامواج بالعجمي

عقب غرق 6 طالبات.. اخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل

رفعت عايش امين مركز الإسماعيلية بالجبهة الوطنية

حزب الجبهة الوطنية يختار رفعت عايش أمينا لمركز الإسماعيلية

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد