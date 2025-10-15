يسرا: عشت بمفردي أول مرة لا مال ولا بيت ولا سند

كشفت الفنانة يسرا بعض أسرار من حياتها الشخصية وتحديدا فترة البداية التى شهدت خلافاتها مع عائلتها ومدى تأثير ذلك عليها فى بداياتها وكيف اجتازت هذه المصاعب.

وقالت يسرا فى لقاء لها ببرنامج 121: في أول مرة أعيش فيها بمفردي، كانت الحياة صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا مال، ولا بيت، ولا سند، لكن رغم كل ذلك، كان عل أن أواصل الطريق، أن أعمل وأثبت نفسي، حتى أقف على قدمي من جديد، تلك المرحلة كانت أيضًا ذروة خلافي مع عائلتي، لكنها شكّلت بدايتي الحقيقية.

يسرا تكشف علاقتها بزوجها

وأضافت يسرا : زوجي خالد هو الشريك الذي كنت أبحث عنه، يحمل كل صفات الرجل المناسب. يشاركني في كل تفاصيل حياتي، الصغيرة منها قبل الكبيرة، ويعرف كيف يتأقلم مع ظروفي وطبيعة عملي. أشعر أنه هدية من الله، عوضني بها عن الكثير.

وأوضحت يسرا : أتذكر أنه ذات مرة وافق أن يشارك معي في جلسة تصوير رغم أنه لا يحب هذا العالم إطلاقًا. كان يبذل جهدًا كبيرًا، فقلت له ضاحكة: "مينفعش أجيب حد غيرك، دي جلسة اسمها الحب، فلازم تبقى أنت فيها." فعلها من قلبه، لا مجاملة ولا تصنع، وده اللي خلّى اللحظة حقيقية ومليانة مشاعر.

قبل ظهور السوشيال ميديا

وأشارت يسرا : قبل ظهور السوشيال ميديا، كنت أذهب إلى الهرم كلما شعرت بالضيق، لأصرخ هناك وأُخرج ما بداخلي من ضغط وتعب. وبعد فترة، حين سافرت إلى أمريكا، قررت زيارة طبيبة نفسية، لأني اكتشفت أني أحتاج أن أتكلم مع شخص لا يعرفني، ولا يريد مني شيئًا، فقط يسمعني بصدق.

وأخيرا قالت يسرا : لم أخف يومًا من عمري، ولم أحاول إخفاءه، أؤمن أن الله أنعم عليّ بالعمر والشكل والصحة، وكلنا في النهاية جئنا وسنرحل، فالأجمل أن نعيش كل مرحلة كما هي، برضا وامتنان.