النقل: تقدم ملحوظ بأعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، حيث أظهرت أحدث اللقطات الجوية سير الأعمال بوتيرة متسارعة، خاصة في تركيب الكمرات للكباري من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، منها 6.5 كم سطحي و15.2 كم علوي، ويشمل 20 محطة (6 سطحية – 14 علوية). كما يجري تنفيذ أعمال الأساسات للمحطات، إلى جانب تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، مع بدء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في ورشة كفر عبده.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام وصديق البيئة بالإسكندرية، حيث يهدف إلى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، إضافة إلى إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والمساهمة في خفض استهلاك الوقود.

ويتيح المشروع تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة. كما يجري حالياً دراسة المرحلة الثانية لتمديد الخط حتى محطة المكس، والتخطيط للمرحلة الثالثة لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب عبر شبكة القطار السريع.