قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: تقدم ملحوظ بأعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، حيث أظهرت أحدث اللقطات الجوية سير الأعمال بوتيرة متسارعة، خاصة في تركيب الكمرات للكباري من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، منها 6.5 كم سطحي و15.2 كم علوي، ويشمل 20 محطة (6 سطحية – 14 علوية). كما يجري تنفيذ أعمال الأساسات للمحطات، إلى جانب تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، مع بدء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في ورشة كفر عبده.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام وصديق البيئة بالإسكندرية، حيث يهدف إلى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، إضافة إلى إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والمساهمة في خفض استهلاك الوقود.

ويتيح المشروع تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة. كما يجري حالياً دراسة المرحلة الثانية لتمديد الخط حتى محطة المكس، والتخطيط للمرحلة الثالثة لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب عبر شبكة القطار السريع.

النقل الإسكندرية محطة طوسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

الإيجار القديم

لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

حادث قطار الضبعة

الصور الأولى لحادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه بمدينة الضبعة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 4-9-2025

شريف الشربيني

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والبنية الأساسية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة

الضرائب

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد