محافظ القليوبية يتابع أعمال وضع السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، من مركز سيطرة الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال وضع السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق بالمنطقة التي شهدت حريقًا مؤخرًا بحي غرب شبرا الخيمة.



وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتأمين محيط المترو وحماية المواطنين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.



وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير السلامة والأمان، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية.