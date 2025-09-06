قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ ..شاهد
خالد طلعت يهاجم حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب الوطني.. ماذا قال؟
وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
هل ولد رسول الله وتوفي في نفس اليوم؟.. انتبه لـ3 أسرار
خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم
اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية
ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى
المركب هتغرق.. ميدو يحذر من 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لحسام حسن
في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب
الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر
سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف
أخبار البلد

خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم

كشفت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث لـ مترو الأنفاق عن بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، بجميع مكاتب الاشتراكات المتاحة على الخط الأخضر الثالث.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

 تأتي هذه الخطوة استعدادًا للعام الدراسي الجديد وتيسيرًا على الطلاب للحصول على وسيلة مواصلات اقتصادية. وشددت الشركة على تيسير الإجراءات اللازمة للطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.

وجاء نص إعلان الشركة كالآتي: "الخط الأخضر الثالث يستعد للعام الدراسي الجديد، استمارات اشتراكات الطلاب هتكون متاحة اعتبارًا من السبت 6 سبتمبر بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

وأصدرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

محكمة

يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

بالصور

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

