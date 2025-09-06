خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم

كشفت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث لـ مترو الأنفاق عن بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، بجميع مكاتب الاشتراكات المتاحة على الخط الأخضر الثالث.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تأتي هذه الخطوة استعدادًا للعام الدراسي الجديد وتيسيرًا على الطلاب للحصول على وسيلة مواصلات اقتصادية. وشددت الشركة على تيسير الإجراءات اللازمة للطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.

وجاء نص إعلان الشركة كالآتي: "الخط الأخضر الثالث يستعد للعام الدراسي الجديد، استمارات اشتراكات الطلاب هتكون متاحة اعتبارًا من السبت 6 سبتمبر بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

وأصدرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب للحصول على اشتراك المترو المخفض.