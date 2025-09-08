دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان صادر عنها اليوم انه نتيجة قيام أحد الركاب من ذوي الهمم بالصعود من مستوى الرصيف بمحطة مسرة بالخط الثاني للمترو باستخدام السلم الكهربائي المتحرك بدلا من استخدام المصعد الكهربائي المخصص لذلك أو استدعاء ناظر المحطة أو أحد مشرفي المحطة لمساعدته في الصعود الأمر الذي أدى انقلاب الكرسي المتحرك للخلف وسقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي من على السلم دون أي اصابات.



وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالسادة الركاب اتباع تعليمات السلامة والأمان عند التعامل مع مرفق مترو الانفاق حفاظا على ارواحهم وعدم تعرضهم للخطر متمنية السلامة لكافة الركاب