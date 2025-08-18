رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق

أشاد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بتجربته في استخدام مترو الانفاق للوصول إلى مقر النقابة في العتبة.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “امبارح كنت ف دار مناسبات الحامدية الشاذلية، واجب عزاء وكان عندى معاد ف مقر النقابة ف العتبة وكنت مستعجل ركبت مترو الأنفاق من وادى النيل الى العتبة المشوار اخد عشر دقايق المكان محترم ويليق بمصر عربه المترو رائعة والناس كانت عظيمة كانت، رحلة رائعة”.

وكان أشرف زكي متواجد في عزاء والدة الفنان صبحى خليل مساء الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.