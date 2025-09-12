قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة

أسعار اشتراك مترو الأنفاق
أسعار اشتراك مترو الأنفاق
محمد غالي

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، يتزايد إقبال الطلاب وأولياء الأمور على البحث عن أسعار اشتراك مترو الأنفاق للطلبة وخطوات استخراج الاشتراك.

وذلك اعتبار المترو الوسيلة الأسرع والأكثر أمانا لنقل مئات الآلاف من الطلاب يوميا إلى المدارس والجامعات بتكلفة أقل مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، خاصة بعد التوسع الكبير في شبكة المترو خلال السنوات الأخيرة.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق

واشتراك مترو الأنفاق للطلبة لعام 2025 وسيلة داعمة لأسر الطلاب، حيث يوفر لهم الانتظام في الذهاب والعودة بأمان وتكلفة مناسبة، ما يجعله الخيار الأمثل مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل التوسع المستمر لشبكة المترو وتطوير خدماتها لخدمة أكبر عدد من الركاب يوميا.

 

أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة (مدة 3 أشهر)

منطقة واحدة: 150 جنيها.
منطقتان: 200 جنيه.
3 – 4 مناطق: 250 جنيها.
5 – 6 مناطق: 300 جنيه.
 ويتم تجديد الاشتراك بصفة دورية كل فصل دراسي أو وفق السياسة المعتمدة من الهيئة، مع التأكيد على أن الاشتراك مخصص للطلاب فقط، ولا يجوز استخدامه من قبل الآخرين. 

وفي حالة فقدان الكارت الممغنط يمكن استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلبة 2025

التوجه إلى مكتب الاشتراكات في إحدى المحطات الرئيسية مثل: الشهداء، السادات، العتبة.
شراء استمارة الاشتراك المخصصة للطلبة مقابل رسوم رمزية.
ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة.
ختم الاستمارة من المدرسة أو المعهد أو الكلية.
تقديم الاستمارة بعد اعتمادها مع المستندات اللازمة إلى مكتب الاشتراكات.
استلام الكارت الممغنط وتفعيله مباشرة للاستخدام.

المستندات المطلوبة

عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.
صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.
صورة إيصال المصروفات الدراسية مختوما ومعتمدا من الجهة التعليمية.
استمارة الاشتراك مختومة من المدرسة أو الكلية.

أماكن استخراج اشتراكات المترو للطلاب

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.
الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.
الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

و مترو الأنفاق الخيار الأمثل لطلاب المدارس والجامعات، لما يقدمه من انتظام في المواعيد وأمان وسرعة في التنقل، إضافة إلى الأسعار المدعومة التي تخفف العبء عن أولياء الأمور وتساعد الطلاب على الالتزام بمواعيد الدراسة دون عناء التنقل بوسائل المواصلات الأخرى.

