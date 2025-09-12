آخر موعد للتقديم وحجز شقة في سكن لكل المصرين 7

يبحث المواطنون عن كيفية التقديم بشقق الإسكان في إعلان سكن لكل المصرين7، حيث يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المواطنين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7».

سكن لكل المصريين7

اخر موعد سكن لكل المصريين 7

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مهلة إضافية لاستكمال المستندات وسداد مقدم الحجز.

وأوضح وزير الإسكان أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تسهيل إجراءات التقديم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبها، كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد إقبالا كبيرا منذ فتح باب الحجز، حيث قام أكثر من 238 ألف مواطن بتسجيل مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، فيما سدد نحو 148 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.

وأكدت أن استكمال الإجراءات شرط أساسي لقبول الطلبات، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني وحده لا يعد طلبا رسميا، وإنما يجب سداد مقدم الحجز واستيفاء المستندات الموضحة بكراسة الشروط.

وأوضحت مي عبدالحميد أنه في حال واجه المواطن أي مشكلة فنية تتعلق بعملية التسجيل أو الدفع أو تحميل المستندات عبر منصة مصر الرقمية، يمكنه التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 15999، حيث تتوافر خدمة الرد على مدار 24 ساعة يوميا.

اسباب رفض شقق الاسكان

كما أوضحت أن حالات رفض الطلب قد ترجع إلى عدة أسباب أبرزها عدم توافق الدخل مع الحدود المقررة، أو عدم مطابقة السن لشروط المشروع، أو وجود استفادة سابقة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو تقديم طلب مكرر. وفي هذه الحالات يمكن للمواطنين التواصل مع أرقام خدمة العملاء 5777 – 5999 – 1188 – 090071117، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

ويأتي مد فترة الحجز كخطوة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المدن الجديدة.

تفاصيل الطرح الجديد

يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء بمقدم 50 ألف جنيه، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرا. ويبلغ إجمالي الوحدات المطروحة 113,112 وحدة موزعة على عدد من المدن الجديدة.

المدن المتاح بها الطرح

حدائق العاصمة

15 مايو

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

قنا الجديدة

سوهاج الجديدة

بني سويف الجديدة

أسوان الجديدة

حدائق أكتوبر

المساحات المتاحة



تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترا مربعا لتلبية احتياجات مختلف الأسر.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا.

ألا يقل العمر عن 21 عاما وقت الحجز.

عدم التقدم للحصول على أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.

عدم الاستفادة من أي مشروع إسكان اجتماعي سابق أو تمويل عقاري حكومي.

نظام التمويل العقاري

لمحدودي الدخل: فائدة 8% سنويا.

لمتوسطي الدخل: فائدة 12% سنويا حتى 20 عاما.

ويصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل 12 ألف جنيه للفرد و15 ألفا للأسرة، بينما لمتوسطي الدخل 20 ألفا للفرد و25 ألفا للأسرة.

المستندات المطلوبة

شهادة دخل حديثة.

إيصال مرافق حديث.

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد جدية الحجز.

إيصال كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة موقعا.

استمارة الحجز.

خطوات التقديم الإلكتروني

إنشاء حساب على موقع الصندوق (https://www.shmff.gov.eg).

تحميل كراسة الشروط وملء نموذج الحجز.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سداد مقدم الحجز إلكترونيا.

متابعة الطلب حتى إعلان النتيجة.

وبذلك تواصل وزارة الإسكان جهودها في توفير مشروعات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة «سكن لكل المصريين».

اخر موعد سكن لكل المصريين 7

وكانت قد حددت وزارة الإسكان يوم 14 سبتمبر 2025 كآخر موعد للتقديم.