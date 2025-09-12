قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعزيز التعاون مع السنغال فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية

آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال في القاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


 

في بداية اللقاء، أكد المهندس شريف الشربينى على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى  على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتقديم كافة أشكال الدعم لدول القارة .

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات التنمية العمرانية، وأنها مُستعدة لمشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجالات مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمدن الجديدة وإقامة شبكات المياه والصرف الصحى .

 وأوضح وزير الإسكان أن العديد من الشركات المصرية لديها الكثير من الخبرات فى إقامة المشروعات الكبرى بدول القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد السفير كيموكو دياكيت بالعلاقات المُتميزة بين مصر والسنغال، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لدعم القارة الإفريقية، كما أعرب عن رغبة السنغال في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان والبنية التحتية.
 

وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني الاسكان والتنمية العمرانية اخبار مصر مال واعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى

