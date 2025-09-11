نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

واطّلع الدكتور سيد إسماعيل، على عرض شركة شمال وجنوب سيناء وموقف روافع الصرف الصحي ومحطة المعالجة القائمة وعلاقة المنظومة المكانية بالبحر الأحمر، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المحطة القائمة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

كما تابع نائب وزير الإسكان، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة وسرعة عمل التنسيقات اللازمة في هذا الصدد، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة في ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي المعالج.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع ورفع تقارير دورية بالمستجدات طبقاً لما تم مناقشته بالاجتماع أولاً بأول، موجها الشكر الجهات التنفيذية التابعة للوزارة على المجهود المبذول، ومطالباً على سرعة تنفيذ المطلوب وفقا للمواعيد التي تم التوافق عليها لإنجاز المهام في التوقيتات المطلوبة.