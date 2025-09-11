قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.
واطّلع الدكتور سيد إسماعيل، على عرض شركة شمال وجنوب سيناء وموقف روافع الصرف الصحي ومحطة المعالجة القائمة وعلاقة المنظومة المكانية بالبحر الأحمر، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المحطة القائمة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
كما تابع نائب وزير الإسكان، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة وسرعة عمل التنسيقات اللازمة في هذا الصدد، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة في ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي المعالج.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع ورفع تقارير دورية بالمستجدات طبقاً لما تم مناقشته بالاجتماع أولاً بأول، موجها الشكر الجهات التنفيذية التابعة للوزارة على المجهود المبذول، ومطالباً على سرعة تنفيذ المطلوب وفقا للمواعيد التي تم التوافق عليها لإنجاز المهام في التوقيتات المطلوبة.

الإسكان مدينة دهب وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

نيسان زد هيريتيج موديل 2026

شاهد| نيسان زد هيريتيج 2026 الكوبيه

سيتروين C5 اير كروس

تختار إيه .. دونج فنج فويا فرى أم سيتروين C5 اير كروس 2026

سيارات جديدة عائلية 2026

سيارات جديدة عائلية 2026 في السوق المصري

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد