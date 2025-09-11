قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

واطّلع الدكتور سيد إسماعيل، على عرض شركة شمال وجنوب سيناء وموقف روافع الصرف الصحي ومحطة المعالجة القائمة وعلاقة المنظومة المكانية بالبحر الأحمر، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المحطة القائمة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

كما تابع نائب وزير الإسكان، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة وسرعة عمل التنسيقات اللازمة في هذا الصدد، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة فى ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المعالج.

وفى نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع ورفع تقارير دورية بالمستجدات طبقاً لما تمت مناقشته بالاجتماع أولاً بأول، شاكرا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة على المجهود المبذول، ومطالباً على سرعة تنفيذ المطلوب وفقا للمواعيد التى تم التوافق عليها لإنجاز المهام فى التوقيتات المطلوبة.

