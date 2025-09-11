قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
محافظات

رئيس مدينة سفاجا يستعرض شكاوى المواطنين.. ويعلن تخصيص أراضٍ لمشروع الإسكان الاجتماعي

ابراهيم جادالله

واصل اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، عقد اللقاء الدوري مع المواطنين اليوم، الخميس بمقر الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على إيجاد حلول عملية في إطار القوانين واللوائح.

وقال صلاح، خلال الاجتماع، الذي حضره سكرتير المدينة وعدد من مديري الإدارات المختصة، إن الهدف الأساسي لهذه اللقاءات هو خدمة المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرصه على التعامل مع الشكاوى بجدية وسرعة استجابة.

وخلال اللقاء، الذي استقبل فيه 17 مواطنًا من أصحاب الشكاوى، برزت قضية الإسكان الاجتماعي كأحد أبرز المطالب، حيث أشار عدد من الأهالي إلى غياب المشروعات السكنية بالمدينة منذ سنوات. 

ورد رئيس المدينة موضحًا أنه جارٍ تخصيص قطعتي أرض بمساحتين 100 ألف متر و18 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية جديدة فور استكمال الإجراءات اللازمة.

كما تناول الاجتماع شكاوى أخرى، بينها تضرر بعض السكان من توقف أتوبيسات خاصة بجوار منازلهم، حيث أكد صلاح أنه تم إلزام المكاتب باستخدام الموقف المخصص بعد دعمه بكاميرات مراقبة. 

وفيما يخص شكوى إشعال النيران بالقمامة قرب أحد المنازل، أوضح أنه تم توجيه إنذار للمخالف، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكرار الواقعة.

وفي ملف التصالحات على المباني، أوضح صلاح أن الطلبات المقدمة جرى فحصها من قِبل اللجنة المختصة، وتم رفعها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي ستحدد موعدًا للمعاينة الميدانية للحالات. 

كما استعرض طلب أحد المواطنين التقدم لمزايدة على كافيتريا بالشاطئ العام، مؤكدًا أن طرح المزايدات سيجري بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مرسى علم

