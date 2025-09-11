رئيس مدينة سفاجا يستعرض شكاوى المواطنين.. ويعلن تخصيص أراضٍ لمشروع الإسكان الاجتماعي

واصل اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، عقد اللقاء الدوري مع المواطنين اليوم، الخميس بمقر الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على إيجاد حلول عملية في إطار القوانين واللوائح.

وقال صلاح، خلال الاجتماع، الذي حضره سكرتير المدينة وعدد من مديري الإدارات المختصة، إن الهدف الأساسي لهذه اللقاءات هو خدمة المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرصه على التعامل مع الشكاوى بجدية وسرعة استجابة.

وخلال اللقاء، الذي استقبل فيه 17 مواطنًا من أصحاب الشكاوى، برزت قضية الإسكان الاجتماعي كأحد أبرز المطالب، حيث أشار عدد من الأهالي إلى غياب المشروعات السكنية بالمدينة منذ سنوات.

ورد رئيس المدينة موضحًا أنه جارٍ تخصيص قطعتي أرض بمساحتين 100 ألف متر و18 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية جديدة فور استكمال الإجراءات اللازمة.

كما تناول الاجتماع شكاوى أخرى، بينها تضرر بعض السكان من توقف أتوبيسات خاصة بجوار منازلهم، حيث أكد صلاح أنه تم إلزام المكاتب باستخدام الموقف المخصص بعد دعمه بكاميرات مراقبة.

وفيما يخص شكوى إشعال النيران بالقمامة قرب أحد المنازل، أوضح أنه تم توجيه إنذار للمخالف، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكرار الواقعة.

وفي ملف التصالحات على المباني، أوضح صلاح أن الطلبات المقدمة جرى فحصها من قِبل اللجنة المختصة، وتم رفعها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي ستحدد موعدًا للمعاينة الميدانية للحالات.

كما استعرض طلب أحد المواطنين التقدم لمزايدة على كافيتريا بالشاطئ العام، مؤكدًا أن طرح المزايدات سيجري بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.