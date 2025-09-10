قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عرض عالمي أول لـ"أبتسم أنت في مصر" بمهرجان الغردقة

أحمد البهى

يعرض مهرجان الغردقة لسينما الشباب العرض الدولي  الأول للفيلم المصري  الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران والمأخوذ عن رواية  إبتسم أنت في مصر  للكاتبة الروسية ايلينا سيريبرياكوفا وشاركها عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار.

وشارك في بطولة الفيلم من روسيا  ماريا ريفال وانستاسيا اكاتوفا ومارينا فولوكوفا وبالينا جريتس ومن مصر محمد نور  وياسر الطوبجي  وأيمن منصور وحاتم رجاء وضيفا الشرف احمد عزمي واحمد جمال سعيد ومن الأردن منذر رياحنة  والغناء لنادر أبو الليف  والتصوير فلاديمير أرتيميف والإشراف علي الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي .  

الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وتدور أحداثه عام 1993 حيث تفشي البريسترويكا ونظام بطاقات الطعام وتفشي الجريمة  في روسيا وسقوط الإتحاد السوفييتي.

ويدور حول 4 راقصات روسيات يقررن الهجرة  الي مصر بحثا  عن الأمن والإستقرار وعمل وينجحن في ذلك  وتسير الأحداث بين موسكو والقاهرة، بين الغربة والانتماء، وبين الخوف من الماضي وأمل المستقبل، وكل واحدة منهن تخوض رحلة داخلية، تكتشف خلالها  نفسها من جديد على أرض غريبة. 

مخرج الفيلم خالد مهران أكد أنه عندما قرأ سيناريو فيلم “موسكو كايرو”، شعر أنه  عمل مختلف و ليس  مجرد قصة حب أو صراع تقليدي، لكنه  جسر ثقافي وإنساني يتم بناؤه بين بلدين عظيمين.

وقال :  الفكرة جريئة ، ومأخوذة عن  رواية حقيقية كتبتها مؤلفة روسية عاشت جزء من حياتها في مصر، وهذا  كان حافزا لأبدأ العمل على تحويل الرواية  إلى فيلم سينمائي له طابع إنساني عالمي.

وأشار إلي أن  صعوبة تصوير الفيلم كانت بسبب العمل على تنفيذه  في بلدين مختلفين، وتابع : الفيلم كان صعب في تنفيذه  بسبب إننا صورنا مشاهده  بين بلدين لديهما  قوانين وثقافات إنتاج مختلفة، وفي  أسلوب العمل ، والمواعيد، وطريقة التفكير.

واضاف أن  التصوير في روسيا كان  في الشتاء، وكان هذا بمثابة  تحد مرعب، لأن درجات الحرارة  في هذا التوقيت  تصل  لأرقام صعبة جدا من البرد القارس، غير إننا كنا نصور في أماكن حقيقية، وهو مازاد من صعوبة التحكم في المشاهد.

وأوضح أن الإختلاف بين نجوم الفيلم أصابه شخصيا بالإرتباك في البداية ومع الوقت حدث  التوازن وكل طرف تعلم  من الاخر.

وواصل : علّمناهم الضحك وسط التعب، وتعلمنا منهم التركيز في التفاصيل الصغيرة.

وذكر أن الفيلم يقدّم مصر بشكل ساحر وجذاب، لافتا إلي أنه أبرز  خلال المشاهد معالم كتير في القاهرة والغردقة، بصورة غير نمطية، معربا عن سعادته بمشاركة الفيلم  وعرضه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

