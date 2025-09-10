«عصائر وتورت وكنافة».. مهرجان المانجو ينطلق في الغردقة بمشاركة 15 شيفًا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان المانجو بعدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط أجواء ترفيهية مبهجة شارك فيها نزلاء مصريون وأجانب. ويهدف المهرجان إلى إدخال البهجة على الضيوف من خلال أنشطة مبتكرة تجمع بين العروض الترفيهية وفنون الطهي.

وقال الشيف محمد عباس، الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، إن الفعالية شارك فيها نحو 15 شيفًا قدموا إبداعات متنوعة من فاكهة المانجو، شملت العصائر والتورت والكنافة المزينة بقطع المانجو، ما لاقى استحسانًا واسعًا من النزلاء.

وأوضح طه مسعد، مدير أحد الفنادق السياحية، أن المهرجان أُقيم على حمام السباحة بمشاركة عدد كبير من السياح الأجانب والزوار المصريين، لافتًا إلى أن نسب الإشغال السياحي في الغردقة وصلت حاليًا إلى نحو 94%، ومن المتوقع أن تقترب من 100% مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتضمن المهرجان تقديم أصناف مبتكرة من المانجو بأشكال جذابة، حيث حرص السياح، خاصة من الدول الأوروبية، على التقاط الصور التذكارية ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس نجاح الفعالية في جذب اهتمام الزوار.

وتسعى الفنادق السياحية في الغردقة بانتظام إلى تنظيم فعاليات مماثلة، بالتنسيق بين أقسامها المختلفة، خصوصًا المطبخ وقسم «الأنيميشن» المسؤول عن الترفيه، بهدف رفع مستوى رضا النزلاء وضمان عودتهم مرة أخرى، في إطار المنافسة على تقديم تجربة سياحية متكاملة ومتميزة.