الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينفرد بالعرض الدولي الأول لفيلم «موسكو كايرو»

فيلم موسكو كايرو
فيلم موسكو كايرو
سعيد فراج

ينفرد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالعرض الدولي  الأول للفيلم المصري  الإماراتي الروسي المشترك “موسكو كايرو” للمخرج خالد مهران، والمأخوذ عن رواية “ابتسم أنت في مصر”  للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا، وشاركها عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، وشارك في بطولته من روسيا  ماريا ريفال وانستاسيا اكاتوفا ومارينا فولوكوفا وبالينا جريتس، ومن مصر محمد نور  وياسر الطوبجي  وأيمن منصور وحاتم رجاء وضيفا الشرف أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد، ومن الأردن منذر رياحنة، والغناء لنادر أبو الليف،  والتصوير فلاديمير أرتيميف، والإشراف علي الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي.

الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، وتدور أحداثه عام 1993 حيث تفشي البريسترويكا ونظام بطاقات الطعام وتفشي الجريمة  في روسيا وسقوط الاتحاد السوفييتي،  حول 4 راقصات روسيات يقررن الهجرة إلى مصر بحثا  عن الأمن والاستقرار وعمل، وينجحن في ذلك وتسير الأحداث بين موسكو والقاهرة، بين الغربة والانتماء، وبين الخوف من الماضي وأمل المستقبل، كل واحدة منهن تخوض رحلة داخلية، تكتشف خلالها  نفسها من جديد على أرض غريبة.

مخرج الفيلم خالد مهران أكد أنه  عندما قرأ سيناريو فيلم “موسكو كايرو”، شعر أنه  عمل مختلف وليس مجرد قصة حب أو صراع تقليدي، لكنه  جسر ثقافي وإنساني يتم بناؤه بين بلدين عظيمين. 

وقال: “الفكرة جريئة، ومأخوذة عن  رواية حقيقية كتبتها مؤلفة روسية عاشت جزءاً من حياتها في مصر، وهذا  كان حافزا لأبدأ العمل على تحويل الرواية  إلى فيلم سينمائي له طابع إنساني عالمي”. 

وأضاف أن صعوبة تصوير الفيلم كانت بسبب العمل على تنفيذه في بلدين مختلفين. 

وتابع: “الفيلم كان صعبا في تنفيذه بسبب إننا صورنا مشاهده بين بلدين لديهما  قوانين وثقافات إنتاج مختلفة، وفي  أسلوب العمل، والمواعيد، وطريقة التفكير، وأيضا التصوير في روسيا كان في الشتاء، فكان بمثابة  تحدٍ مرعب، لأن درجات الحرارة في هذا التوقيت  تصل  لأرقام صعبة جدا من البرد القارس، غير أننا كنا نصور في أماكن حقيقية، وهو ما زاد من  صعوبة التحكم في المشاهد”.  

وأوضح أن الاختلاف بين نجوم الفيلم أصابه شخصيا بالارتباك في البداية، ومع الوقت حدث  التوازن وكل طرف تعلم  من الآخر.

واستطرد: “علّمناهم الضحك وسط التعب، وتعلمنا منهم التركيز في التفاصيل الصغيرة”.  

وذكر أن الفيلم يقدّم مصر بشكل ساحر وجذاب، لافتا إلى أنه أبرز خلال المشاهد معالم كثيرة في القاهرة والغردقة بصورة غير نمطية.

