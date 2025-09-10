انطلاق أعمال ترميم عاجلة لشوارع بالغردقة لتحقيق السيولة المرورية

بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تنفيذ أعمال ترميم عاجلة بعدد من الشوارع الحيوية، في إطار خطة تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكلف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، قسم المشروعات بمتابعة الأعمال ميدانيًا والانتهاء منها بشكل سريع، تمهيدًا لإدراج هذه الشوارع لاحقًا ضمن خطة الرصف الشاملة للمدينة. وتشمل أعمال اليوم مناطق التقوى، ومحيط السنترال بالدهار، وشارع باتا، وشارع 6 أكتوبر، وشارع النصر.

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال الترميم تستهدف معالجة الحفر والتشققات التي أعاقت حركة السير خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق.

وأكد حماية أن جهود التطوير ستتواصل لتشمل مختلف الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، في إطار خطة متكاملة لتحسين المرافق العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومستدامة.