أبو العينين يرأس اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بشرم الشيخ .. تفاصيل
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
وكيل إسكان النواب: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية

النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه القاطع للتعدي الإسرائيلي على سيادة دولة قطر ، واصفًا هذا التصرف بأنه انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية يعكس همجية وبربرية الاحتلال الإسرائيلي ، وغياب أي احترام للمواثيق الدولية التي تكفل حماية السيادة الوطنية للدول.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن استهداف وفد حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة يشكّل تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن المجتمع الدولي أظهر تقاعسًا ملحوظًا في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تصريح ضمني بالقتل الهمجي ضد الفلسطينيين.

وأشار النائب إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، بما فيها قطر، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشرق الأوسط، مؤكّدًا على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة موقفًا قويًا وحازمًا تجاه ما ترتكبه دولة الاحتلال من تجاوزات ومجازر، وتفعيل آليات الضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات الأممية.

وتطرق طارق شكري، إلى الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا سندًا للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بأي محاولات لتغيير هوية غزة أو السيطرة عليها بالقوة، مشددًا على أن أي محاولة للهيمنة بالقوة ستواجه الرفض الكامل والمواجهة المشروعة من شعوب المنطقة كافة.

وأضاف وكيل إسكان مجلس النواب، أن هذه الاعتداءات تضع المنطقة أمام مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، وتستدعي تكاتف الدول العربية والمجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية الحقوق الفلسطينية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ويؤكد احترام السيادة الوطنية لكل دولة عربية.

وأكد وكيل اسكان البرلمان، أن موقف الرئيس السيسي يتسم بالوضوح والشفافية والحسم والجزم، وانه حاسما في وصف القضية بمعطياتها وحاسما في  رفضه المستمر للتهجير  ورافضا لمحاولة البلطجة. وهو الموقف الوحيد الواضح والصريح الذي يقدم إجابات حاسمة وهذا على خلاف مواقف الآخرين.

واختتم المهندس طارق شكري تصريحه، بالتأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يجعل من الضروري أن تتبنى الدول العربية مواقف قوية وحازمة، وأن يكون هناك تعاون دولي وإقليمي فاعل لحماية الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات مصر والدول العربية، حتى يتم تحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني. مشيدا بالموقف الحازم لمصر ازاء تطاول إسرائيل.

