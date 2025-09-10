باشات: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية

أدان اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، بأشد العبارات العدوان والقصف الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف قيادات فلسطينية بدولة قطر، معتبرًا إياه عدوانًا صريحًا على السيادة الوطنية وانتهاكًا فجًّا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد باشات - في تصريح اليوم - أن ما أقدمت عليه إسرائيل يمثل حلقة جديدة من مسلسل الاستهتار بالشرعية الدولية واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية التي ترفض العدوان وتدعم حق الدول في أمنها واستقرارها، مشددًا على أن هذا الاعتداء يجب ألا يمر دون محاسبة،

وأضاف أن مصر قيادةً وشعبًا تقف إلى جانب دولة قطر في مواجهة هذا العمل العدواني، انطلاقًا من وحدة الصف العربي والالتزام الأخلاقي والسياسي بالدفاع عن سيادة الدول وحقها في الأمن، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية في محاسبة المعتدي ووقف مسلسل الانتهاكات المتكررة، حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للفوضى والاعتداءات.

واختتم باشات بالتأكيد على أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، وأن وحدة الموقف العربي هي السلاح الأقوى لردع أي عدوان والحفاظ على استقرار أوطاننا وكرامة شعوبنا موضحا أن القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الاولي أكدت انه لا استقرار في المنطقة بدون وضع حل عادل للقضية الفلسطينية.