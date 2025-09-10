قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
توك شو

برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق تحصل على الميراث بالكامل، فالتوثيق فقط هو من يؤكد الطلاق.

ولفتت إلى أن القانون الجديد يحافظ على حقوق الزوجة من خلال صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الزوج يقوم بدفع مبلغ مالي للصندوق في أثناء الزواج، وفي حالة الطلاق.

مبلغ الصندوق يكون رمزيا

وأشارت إلى أن مبلغ الصندوق يكون رمزيا، وأن الزوج لا يقوم بدفع أموال بشكل مستمر ولكن مبلغ لحظة الزواج، ولحظة الطلاق، وأن الصندوق سيوفر أموالا للمرأة حالة حدوث مشكلات بعد فترة من الزواج، وأن الصندوق ينفق على احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.
 

أمل سلامة مجلس النواب الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

بعد نجاح تعاونهما في" انا من غيرك".. بهاء سلطان يتعاقد مع حمدي بدر لإنتاج البومه القادم

بعد نجاح تعاونهما في" انا من غيرك".. بهاء سلطان يتعاقد مع حمدي بدر لإنتاج ألبومه القادم

فيكتوريا بيكهام

فيكتوريا بيكهام تكشف أسرار حياتها في وثائقي جديد على نتفليكس

مراسم توقيع الاتفاقية

مهرجان الجونة السينمائي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا مصر لتمكين الشباب

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد