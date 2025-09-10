برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق تحصل على الميراث بالكامل، فالتوثيق فقط هو من يؤكد الطلاق.

ولفتت إلى أن القانون الجديد يحافظ على حقوق الزوجة من خلال صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الزوج يقوم بدفع مبلغ مالي للصندوق في أثناء الزواج، وفي حالة الطلاق.

مبلغ الصندوق يكون رمزيا

وأشارت إلى أن مبلغ الصندوق يكون رمزيا، وأن الزوج لا يقوم بدفع أموال بشكل مستمر ولكن مبلغ لحظة الزواج، ولحظة الطلاق، وأن الصندوق سيوفر أموالا للمرأة حالة حدوث مشكلات بعد فترة من الزواج، وأن الصندوق ينفق على احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.

