حزب العدل يبدأ الاستعدادا النهائية لحملة الدعاية لانتخابات مجلس النواب

بدأ حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، استعداداته النهائية لانطلاق حملته الدعائية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شرعت لجنة الانتخابات المركزية في اعتماد الأسماء النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية ودوائرهم المختلفة تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وعقد رئيس الحزب لقاءً مع عدد من المرشحين النهائيين في المحافظات، جرى خلاله استعراض ارائهم وملاحظاتهم حول البرنامج الانتخابي العام والمنتظر إعلانه خلال أيام ، وشرح ملامح الحملة الدعائية المركزية وخطوطها العريضة، بما يعكس رؤية الحزب في طرح بدائل سياسية واقتصادية تعبر عن المواطنين، خصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة.

وأكد أن الحزب يسعى من خلال برنامجه إلى تقديم حلول عملية تعالج مشكلات المواطن اليومية، وتدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر.

وقال علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل، أن الحزب استقر على الأسماء والدوائر الانتخابية التي سيخوض المنافسة من خلالها، وبدأ بالفعل في تجهيز الحملات الخاصة بكل مرشح. وأوضح أن الحزب سيخوض الانتخابات في عدد من المحافظات الرئيسية في الصعيد والدلتا، إلى جانب العاصمة، مشددًا على أن الحزب يستعد لخوض معارك انتخابية قوية في هذه المحافظات.

وأشار أبو حميد إلى أن القائمة النهائية حتى الآن تشمل 57 مرشحًا موزعين على محافظات مختلفة، وأن الحزب يعمل على تقديم وجوه جديدة من الشباب والقيادات النسائية إلى جانب عدد من الشخصيات ذات الخبرة البرلمانية والسياسية.

من جانبه، قال النائب أحمد قناوي، الأمين العام لحزب العدل، إن الحزب يشهد خلال الفترة الحالية توسعًا كبيرًا في قاعدته التنظيمية وضم عدد من الكفاءات والقيادات الشعبية من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الأمانة العامة تعمل على تأهيل الكوادر الجديدة وإشراكها بفاعلية في الحملة الانتخابية المقبلة بما يعكس طموح الحزب في أن يكون صوتًا حقيقيًا للمجتمع المصري.