حزب العدل: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى

أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية قد يتجاوزون 100 مرشح، موزعين على دوائر معظم محافظات الجمهورية.

وقال الشناوي إن الاستعدادات تجري على قدم وساق، حيث يكثّف الحزب اجتماعاته خلال هذه المرحلة لمتابعة طلبات الراغبين في الترشح، والتي تُستقبل عبر مقرات الحزب في المحافظات، ثم تُفحص بدقة من قبل لجان مختصة.

وأوضح أن عملية المراجعة تهدف إلى اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على خوض المنافسة البرلمانية بجدية ومسئولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحزب يتجه إلى الدفع بمرشحين على النظام الفردي ممن تتوافر فيهم الخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار المشاورات مع تحالف القائمة بشأن التنسيق على المقاعد المخصصة لها.

وأكد الشناوي التزام الحزب بخوض هذا الاستحقاق الدستوري بروح من المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الهدف هو تقديم مرشحين قادرين على دعم الحياة النيابية وتعزيز الدور التشريعي بما يخدم تطلعات الشعب المصري.

ولفت إلى أن حزب العدل يدخل سباق انتخابات مجلس النواب المقبلة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على أن يكون صوت المواطن حاضرًا داخل البرلمان، وأن تتحول مطالبه المشروعة إلى سياسات وتشريعات قادرة على تغيير الواقع.

وتابع: “نحن لا نخوض هذه الانتخابات بحثًا عن مقاعد أو أرقام، بل نشارك لنفتح باب الأمل من جديد، ونؤكد أن السياسة يمكن أن تكون جسرًا حقيقيًا بين المواطن والدولة، لا مجرد شعارات موسمية”.

وشدد الشناوي على أن الحزب أعد برنامجًا انتخابيًا يركز على قضايا العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، والدفاع عن حق المصريين في تعليم جيد ورعاية صحية تليق بهم، مؤكدًا أن البرلمان ليس غرفة مغلقة، بل منصة للحوار الوطني وساحة لتصحيح المسار وتقديم حلول واقعية لمشكلات المواطنين اليومية.

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل بقوله: “إن مصر اليوم تحتاج إلى نخبة جديدة تنبع من الناس ولأجل الناس، تمتلك الكفاءة والإرادة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فانتخابات مجلس النواب المقبلة ليست مجرد منافسة بين أحزاب، بل اختبار لإرادة المصريين في بناء مستقبل أكثر عدلًا وحرية، حزب العدل يدخل هذه المعركة ليكون صوت الناس، وضمير الوطن، وعنوانًا لأمل لا ينكسر".