روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب العدل: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى

حزب العدل
حزب العدل

أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية قد يتجاوزون 100 مرشح، موزعين على دوائر معظم محافظات الجمهورية.

وقال الشناوي إن الاستعدادات تجري على قدم وساق، حيث يكثّف الحزب اجتماعاته خلال هذه المرحلة لمتابعة طلبات الراغبين في الترشح، والتي تُستقبل عبر مقرات الحزب في المحافظات، ثم تُفحص بدقة من قبل لجان مختصة.

وأوضح أن عملية المراجعة تهدف إلى اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على خوض المنافسة البرلمانية بجدية ومسئولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحزب يتجه إلى الدفع بمرشحين على النظام الفردي ممن تتوافر فيهم الخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار المشاورات مع تحالف القائمة بشأن التنسيق على المقاعد المخصصة لها.

وأكد الشناوي التزام الحزب بخوض هذا الاستحقاق الدستوري بروح من المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الهدف هو تقديم مرشحين قادرين على دعم الحياة النيابية وتعزيز الدور التشريعي بما يخدم تطلعات الشعب المصري.

ولفت إلى أن حزب العدل يدخل سباق انتخابات مجلس النواب المقبلة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على أن يكون صوت المواطن حاضرًا داخل البرلمان، وأن تتحول مطالبه المشروعة إلى سياسات وتشريعات قادرة على تغيير الواقع. 

وتابع: “نحن لا نخوض هذه الانتخابات بحثًا عن مقاعد أو أرقام، بل نشارك لنفتح باب الأمل من جديد، ونؤكد أن السياسة يمكن أن تكون جسرًا حقيقيًا بين المواطن والدولة، لا مجرد شعارات موسمية”.

وشدد الشناوي على أن الحزب أعد برنامجًا انتخابيًا يركز على قضايا العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، والدفاع عن حق المصريين في تعليم جيد ورعاية صحية تليق بهم، مؤكدًا أن البرلمان ليس غرفة مغلقة، بل منصة للحوار الوطني وساحة لتصحيح المسار وتقديم حلول واقعية لمشكلات المواطنين اليومية.

واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل بقوله: “إن مصر اليوم تحتاج إلى نخبة جديدة تنبع من الناس ولأجل الناس، تمتلك الكفاءة والإرادة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فانتخابات مجلس النواب المقبلة ليست مجرد منافسة بين أحزاب، بل اختبار لإرادة المصريين في بناء مستقبل أكثر عدلًا وحرية، حزب العدل يدخل هذه المعركة ليكون صوت الناس، وضمير الوطن، وعنوانًا لأمل لا ينكسر".

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات الانتخابات حزب العدل

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

