تفاصيل جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإقبال على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أقل من الجولة الأولى.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولات الإعادة يكون الحضور أقل لأن الجولة الأولى كان بها أحزاب وقوائم وبالتالي الحشد كان أكبر.



وأوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لحسن الطالع أن الدوائر الخمس التي يجرى فيها الإعادة نجحوا في عمل حملات على السوشيال ميديا والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.



واختتم أن التحرش ببعض السفارات المصرية في الخارج جعل فكرة وروح الوطن والانتماء تحفز الكثيرين على المشاركة في الانتخابات وهو زاد من الإقبال على التصويت رغم كون المرشحين 10 فقط.

