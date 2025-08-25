خمس محافظات.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج، لحسم المقاعد التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى في خمس محافظات فقط، وسط استعدادات حكومية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد الصحفي المتخصص في شؤون التنمية المحلية، أحمد أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل بين وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الصحة، التعليم، والحماية المدنية، لتأمين المقار الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

وأوضح أبو المحاسن أن إجراء الإعادة في هذه المحافظات تحديدًا يعود إلى تقارب الأصوات بين المرشحين، مؤكدًا أن العملية لم تكن نتيجة تظلمات أو طعون قانونية، بل بسبب التنافس الشديد الذي حال دون حسم النتائج في الجولة الأولى.