تصويت المصريين بالخارج في اليابان وكوريا والصين بجولة إعادة انتخابات الشيوخ

بدأت أعمال لجان الاقتراع في الخارج في كل من الدول التالية، بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، فتح أبوابها وهي:

اليابان: السفارة فى طوكيو.

كوريا الشمالية: السفارة فى بيونج يانج.

كوريا الجنوبية: السفارة فى سول.

الصين: السفارة فى بكين، وقنصليتا مصر فى شنغهاي وهونج كونج.

الفلبين: السفارة فى مانيلا.

سنغافورة: السفارة فى سنغافورة.

ماليزيا: السفارة فى كوالامبور.

تصويت المصريين بالخارج

استقبل 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم خارج مصر تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، المصريين المقيمين بالخارج ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام الثانية عشر صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الإعادة.

تصويت المصريين بـ نيوزيلندا

فتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

تصويت المصريين في استراليا

فتحت لجان الاقتراع فى استراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من سفارة مصر في كانبرا، القنصلية العامة في ملبورن، القنصلية العامة في سيدني بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.