برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ان المشاركة الإيجابية والفاعلة لأبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم بانتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ تؤكد على حسهم الوطني .

وأوضح النائب عمرو هندي، أن هذه المشاركة تعكس مدى وعي المصريين بالخارج وحرصهم الدائم على دعم الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة الديمقراطية، والمساهمة في رسم مستقبل الوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

وقال النائب عمرو هندي، أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء الوطني، حيث حرصوا على التوجه لمقار الاقتراع وهو ما يؤكد ارتباطهم بوطنهم .

واكد النائب عمرو هندي ، أن الدولة المصرية تثمن هذا الدور الوطني لأبنائها بالخارج، وتضعهم دائما في صدارة اهتماماتها .