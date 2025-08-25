قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
برلمان

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

عمرو هندي، عضو مجلس النواب
عمرو هندي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ان المشاركة الإيجابية والفاعلة لأبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم  بانتخابات جولة الإعادة  لمجلس الشيوخ تؤكد على حسهم الوطني .

وأوضح  النائب عمرو هندي، أن هذه المشاركة تعكس مدى وعي المصريين بالخارج وحرصهم الدائم على دعم الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة الديمقراطية، والمساهمة في رسم مستقبل الوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

وقال النائب عمرو هندي، أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء الوطني، حيث حرصوا على التوجه لمقار الاقتراع وهو ما يؤكد ارتباطهم بوطنهم  .

واكد النائب عمرو هندي ، أن الدولة المصرية تثمن هذا الدور الوطني لأبنائها بالخارج، وتضعهم دائما في صدارة اهتماماتها .

