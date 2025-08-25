لتخرج بصورة مشرفة.. الغربية تعلن انتهاء الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية استعداداً لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري، مؤكداً أن المحافظة أنهت جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية والأمنية لاستقبال الناخبين داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات لمراجعة الصورة النهائية للاستعدادات قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشدداً على الالتزام الكامل بكافة التعليمات، ومراجعة أدق التفاصيل داخل المقار الانتخابية ومحيطها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الإضاءة الكاملة مع توفير مصادر بديلة للطاقة، وتأمين مداخل ومخارج اللجان، والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير المياه بشكل مستمر.

كما أوضح اللواء الجندي أنه تم توفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، وتجهيز المناضد الخاصة بصناديق الاقتراع، والتأكد من جاهزية أماكن إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأفراد القوات المسلحة المكلفين بالتأمين. وأضاف أنه تم تجهيز كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام المقار الانتخابية للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

لجان انتخابات الشيوخ

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع انتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما أشار إلى تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

تيسير إجراءات التصويت

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الاستعدادات اكتملت بشكل كامل، مؤكدا متابعته لكافة الاحداث خلال يومي الانتخابات لمتابعة سير العملية والاطمئنان على تيسير إجراءات التصويت، مشدداً على أن الهدف هو خروج الانتخابات بصورة مشرفة وآمنة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.