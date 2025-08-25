قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
تحقيقات وملفات

لتخرج بصورة مشرفة.. الغربية تعلن انتهاء الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية استعداداً لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري، مؤكداً أن المحافظة أنهت جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية والأمنية لاستقبال الناخبين داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات لمراجعة الصورة النهائية للاستعدادات قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشدداً على الالتزام الكامل بكافة التعليمات، ومراجعة أدق التفاصيل داخل المقار الانتخابية ومحيطها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الإضاءة الكاملة مع توفير مصادر بديلة للطاقة، وتأمين مداخل ومخارج اللجان، والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير المياه بشكل مستمر.

كما أوضح اللواء الجندي أنه تم توفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، وتجهيز المناضد الخاصة بصناديق الاقتراع، والتأكد من جاهزية أماكن إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأفراد القوات المسلحة المكلفين بالتأمين. وأضاف أنه تم تجهيز كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام المقار الانتخابية للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

لجان انتخابات الشيوخ 

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع انتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما أشار إلى تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

تيسير إجراءات التصويت 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الاستعدادات اكتملت بشكل كامل،  مؤكدا متابعته لكافة الاحداث خلال يومي الانتخابات لمتابعة سير العملية والاطمئنان على تيسير إجراءات التصويت، مشدداً على أن الهدف هو خروج الانتخابات بصورة مشرفة وآمنة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات توعية المواطنين انتخابات مجلس الشيوخ

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

