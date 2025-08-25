قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كاتب صحفي: الإعادة بانتخابات الشيوخ أكثر حدة..والأحزاب الأبرز في الحشد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين في الخارج، والتي تُجرى في خمس محافظات لحسم المقاعد التي لم تُحسم من الجولة الأولى. 

قال الصحفي أحمد أبو المحاسن إن جولات الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ تشهد عادة منافسة أشد من الجولة الأولى، نظرًا لانحصار التنافس بين عدد محدود من المرشحين، مما يدفع الأحزاب السياسية إلى تكثيف جهود الحشد لصالح مرشحيها.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إلى أن الأحزاب تمتلك كتلًا تصويتية منظمة، تمكّنها من التأثير في نتائج الإعادة بشكل ملموس، في ظل تراجع دور الحشد الفردي لصالح العمل المؤسسي.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت نحو 17%، وهي نسبة وصفها بـ"الجيدة جدًا" بالنظر لطبيعة انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا أنها تعكس وعيًا لدى المواطن المصري بأهمية الاستحقاقات الدستورية، وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي في اللحظات المفصلية.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية العمل المؤسسي

