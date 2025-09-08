قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. أحزاب تتحرك بإعلان تحالفات جديدة لخوض السباق البرلماني

قبل أسابيع من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، كثفت الأحزاب السياسية استعداداتها بإعلان تحالفات جديدة استعدادًا لخوض السباق البرلماني المرتقب. وتأتي هذه التحالفات في إطار تنسيق الجهود بين القوى السياسية والحزبية لتشكيل قوة منافسة في العملية الانتخابية، وسط مساعٍ لتقديم قوائم انتخابية على نظام القائمة إلى جانب النظام الفردي، بدلاً من الاكتفاء بقائمة واحدة كما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

تحالف الطريق الديمقراطي

أعلن تحالف «الطريق الديمقراطي» عن نفسه كتحالف سياسي انتخابي يضم أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل.

ويعمل التحالف - الذي شُكل قبل انتخابات مجلس الشيوخ - على التنسيق فيما يتعلق بانتخابات النظام الفردي، مؤكداً انفتاحه على جميع الأحزاب والقوى الديمقراطية الراغبة في التعاون. كما قرر خوض الانتخابات المقبلة على كل المقاعد الفردية بمختلف الدوائر.

تحالف الطريق الحر

في المقابل، أعلن كل من حزب المحافظين وحزب الدستور عن إطلاق تحالف «الطريق الحر» لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية.

وأوضح البيان المشترك للحزبين أن التحالف يمثل مشروعًا سياسيًا يقوم على مبادئ الحرية، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، في محاولة لطرح بديل سياسي انتخابي جديد أمام الناخبين.

تحالف الائتلاف الوطني

كما تم تدشين تحالف «الائتلاف الوطني» الذي يضم أحزاب: الجيل الديمقراطي، ومصر القومي، والاتحاد، والإصلاح والنهضة، ومصر العربي الاشتراكي، وتحيا مصر. وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية العمل على إجراء انتخابات برلمانية تنافسية حقيقية تتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الحوار الوطني.

وأوضح الشهابي أن الائتلاف الوطني يهدف إلى تشكيل قوائم انتخابية تضم مرشحين وطنيين حزبيين مخلصين للدولة المصرية، لتقديم مشهد ديمقراطي يتيح للمواطنين حرية الاختيار بين قوائم متعددة. وأشار إلى أن الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف تؤمن بالدولة المصرية وبأهمية الاصطفاف خلف مؤسساتها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن التحالف قرر خوض الانتخابات على جميع المقاعد الفردية، بالإضافة إلى إعداد قوائم في القطاعات الجغرافية الأربعة: القاهرة والدلتا، الجيزة والصعيد، الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وشرق الدلتا وسيناء، بما يعكس رغبة التحالف في المنافسة على أوسع نطاق ممكن.

تحالف القائمة الوطنية

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يعلن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، عن نفسه خلال الأيام المقبلة، بعدما خاض انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة - منفردا على نظام القائمة -.

ويضم التحالف ١٢ حزبا سياسيا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.