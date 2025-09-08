إرادة جيل يدرس طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت لجنة تلقي رغبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، مساء اليوم الإثنين، عن قيامها بدراسة طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد إجراء اللقاءات معهم خلال الأيام الماضية.

كما أعلنت اللجنة، إعلان أسماء ممن وقع عليهم الاختيار، عقب الانتهاء من فحص ودراسة طلبات المتقدمين ممن يرغبون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم حزب إرادة جيل.

وكانت اللجنة قد أجرت عدة لقاءات مع الراغبين في الترشح من عدد من المحافظات، ممن تواصلوا عبر الصفحة الرسمية لحزب إرادة جيل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلنت اللجنة، التي يرأسها النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل، وبحضور عدد من قيادات الحزب، غلق باب تلقي الرغبات نهائيا وبدء فحص طلبات الراغبين في الترشح.

وكانت لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، قد أجرت عددًا من اللقاءات، خلال الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الراغبين في الترشح باسم الحزب للانتخابات المقبلة.

وجرى نقاشًا مع الراغبين في الترشح حول عدد من المحاور التي تتعلق بالسمات الشخصية والقواعد الجماهيرية ومدى توافق الراغب في الترشح مع المعايير والشروط التي وضعها الحزب برئاسة النائب تيسير مطر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات حزب إرادة جيل، للاستحقاق البرلماني المرتقب، الذي شكل لجنة من قيادات الحزب، يترأسها النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل، لاستقبال رغبات الترشح، إلكترونيا تتضمن السيرة الذاتية للراغبين في الترشح والدائرة الانتخابية التي يرغب خوض المنافسة فيها.

ووضع الحزب عددا من المعايير والضوابط الواضحة التي أقرها الحزب، لضمان اختيار أفضل الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين تحت قبة مجلس النواب 2025/ 2030.

وجاءت أبرز تلك المعايير، متمثلة في الكفاءة والخبرة في العمل السياسي أو المجتمعي، والقدرة على التواصل وخدمة الوطن والمواطن والالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضايا الدولة المصرية، بالإضافة إلى حسن السمعة والمصداقية، كما يمنح الحزب أولوية خاصة لتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، تأكيدا لحرصه على دعم الفئات التي تمثل عماد الحاضر والمستقبل.