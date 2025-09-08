قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل يدرس طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

محمد تيسير مطر
محمد تيسير مطر
عبد الرحمن سرحان

أعلنت لجنة تلقي رغبات الترشح  لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، مساء اليوم الإثنين، عن قيامها بدراسة طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد إجراء اللقاءات معهم خلال الأيام الماضية.

كما أعلنت اللجنة، إعلان أسماء ممن وقع عليهم الاختيار، عقب الانتهاء من فحص ودراسة طلبات المتقدمين ممن يرغبون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم حزب إرادة جيل.

وكانت اللجنة قد أجرت عدة لقاءات مع الراغبين في الترشح من عدد من المحافظات، ممن تواصلوا عبر الصفحة الرسمية لحزب إرادة جيل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلنت اللجنة، التي يرأسها النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل، وبحضور عدد من قيادات الحزب، غلق باب تلقي الرغبات نهائيا وبدء فحص طلبات الراغبين في الترشح.

وكانت لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بحزب إرادة جيل، قد أجرت عددًا من اللقاءات، خلال الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الراغبين في الترشح باسم الحزب للانتخابات المقبلة.

وجرى نقاشًا مع الراغبين في الترشح حول عدد من المحاور التي تتعلق بالسمات الشخصية والقواعد الجماهيرية ومدى توافق الراغب في الترشح مع المعايير والشروط التي وضعها الحزب برئاسة النائب تيسير مطر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات حزب إرادة جيل، للاستحقاق البرلماني المرتقب، الذي شكل لجنة من قيادات الحزب، يترأسها النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل، لاستقبال رغبات الترشح، إلكترونيا تتضمن السيرة الذاتية للراغبين في الترشح والدائرة الانتخابية التي يرغب خوض المنافسة فيها.

ووضع الحزب عددا من المعايير والضوابط الواضحة التي أقرها الحزب، لضمان اختيار أفضل الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين تحت قبة مجلس النواب 2025/ 2030.

وجاءت أبرز تلك المعايير، متمثلة في الكفاءة والخبرة في العمل السياسي أو المجتمعي، والقدرة على التواصل وخدمة الوطن والمواطن والالتزام بالثوابت الوطنية والدفاع عن قضايا الدولة المصرية، بالإضافة إلى حسن السمعة والمصداقية، كما يمنح الحزب أولوية خاصة لتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، تأكيدا لحرصه على دعم الفئات التي تمثل عماد الحاضر والمستقبل.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب 2025 حزب إرادة جيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد