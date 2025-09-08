قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى مع أعدائه.. مفتي الجمهورية: النبي قدّم للعالم أسمى صور للرحمة والعدل |صور
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد
نجم الأهلي السابق اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب الوطني الثاني «قرار خاطئ»
وفاة الفنان مصطفى الخضري
الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات.. اليوم
متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب
نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مُلزمة بعلاج الطوارئ.. وغياب آليات التمويل يعرقل التنفيذ
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
عمرو أديب: ظاهرة «القمر الدموي» تمثل لحظة فريدة تدعو البشر إلى التأمل في عظمة الكون
فلسطينيون يقدمون عريضة قانونية تطالب بريطانيا بالاعتراف بجرائمها التاريخية في فلسطين
تطورات جديدة في دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث تصادم.. القصة الكاملة
برلمان

متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب

حسن رضوان

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات،الخميس الماضي، نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، تتجه الأنظار من جديد إلى صلاحيات الأعضاء المنتخبين، وما يمنحه لهم القانون من امتيازات تشريعية ورقابية، وعلى رأسها الحصانة البرلمانية.

في هذا السياق، يزداد تساؤل الشارع السياسي والقانوني حول متى تسقط عضوية عضو مجلس الشيوخ؟، وما هي شروط رفع الحصانة عنه؟ وهل يمتلك العضو حق التنازل عنها طواعية؟ التقرير التالي يسلّط الضوء على هذه الجوانب كما حددها الدستور ولائحة المجلس.

متى تسقط عضوية عضو مجلس الشيوخ؟

طبقًا للدستور ولائحة مجلس الشيوخ، لا تُسقط العضوية تلقائيًا، لكن توجد حالات محددة يمكن فيها إسقاط العضوية بقرار من المجلس نفسه، وتشمل:

فقدان الثقة والاعتبار.

الإخلال بواجبات العضوية إخلالًا جسيمًا.

فقدان الصفة التي تم انتخابه أو تعيينه على أساسها (مثل فقدان الصفة الحزبية أو صفة المستقل).

صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف.

الإفلاس النهائي أو ثبوت التهرب الضريبي بأحكام قضائية.

وفي كل الأحوال، لا يتم إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بعد تحقيق تجريه لجنة القيم واللجنة التشريعية.

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

تتمتع عضوية مجلس الشيوخ بحصانة قانونية، تقي العضو من الملاحقة القضائية إلا وفقًا لإجراءات وشروط محددة وردت في المادة 226 من اللائحة الداخلية، وهي:

أن يُقدم طلب رفع الحصانة من جهة قضائية مختصة، سواء النيابة العامة أو المدعي العام العسكري.

أن يوضح الطلب الواقعة المنسوبة للنائب، والمواد القانونية التي تجرّمها.

أن يتضمن رقم القضية، والإجراءات المتخذة فيها ضد آخرين، مع مستندات مؤيدة.

إذا كان مقدم الطلب مواطنًا يعتزم إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن يُرفق بعريضة الدعوى وصورة من المستندات.

تنويه هام: لا يُعتدّ بأي طلب غير مستوفٍ لهذه الشروط كطلب رسمي لرفع الحصانة.

خطوات وإجراءات رفع الحصانة

وفقًا للمادتين 227 و228 من اللائحة، تمر طلبات رفع الحصانة بعدة مراحل:

الإحالة إلى مكتب المجلس: لفحص استيفاء الشروط القانونية.

تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: إذا استوفت الشروط، يُحال الطلب لهذه اللجنة لإعداد تقرير مفصل.

العرض على المجلس: يُعرض التقرير في جلسة عاجلة، ويُبت فيه بأغلبية الأعضاء.

ويُخطر العضو المعني وجهة التحقيق بما تم في الطلب، كما تُخطر لجنة القيم للإحاطة.

هل يحق للنائب التنازل عن الحصانة؟

القانون واضح: لا يملك العضو التنازل عن الحصانة بنفسه.
ولكن، يمكنه طلب الإذن من المجلس لسماع أقواله أمام جهات التحقيق، دون أن يعني ذلك رفع الحصانة بالكامل، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد موافقة المجلس.

مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

الجامع الأزهر

صوت ملائكة يؤم المصلين.. آداء صلاة الخسوف من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

