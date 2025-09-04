أخبار التوك شو | استقرار الذهب والعملات والطقس..وإعلان الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو



ستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 4-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.60 جنيه للبيع و48.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.55 جنيه للبيع، و56.39 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.04 جنيه للبيع، و65.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.95 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 4 -9- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4800 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5485 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37800 جنيه.

انتعاش.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تظل حول إلى أعلي من المعدلات الطبيعية لها، مشيرة إلى أن المعدلات المناخية بشهر سبتمبر تكون أقل من شهري يوليو ويونيو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم مشمسة وقيم درجات الحرارة فترة النهار من المفترض أن تكون أعلي من المعدل الطبيعي فى هذا الوقت من العام ولكن بأرقام طفيفة جدا بحوالي من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتكون أعلي فى محافظات الجنوب ولكن تقل نسب الرطوبة، وتزيد لدي محافظات البحر المتوسط.

وتابعت: “زيادة نسب الرطوبة خلال هذه الأيام هي التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، بمعدل من درجتين إلى أربع درجتين، لتصل المحسوسة إلى 37 و38 درجة بالقاهرة الكبري، ومع غياب أشعة الشمس هناك إجواء مائلة للحرارة رطبة، وبدأنا نشعر بالإعتدال خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خارج المنازل وفى الأماكن المفتوحة”.

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت



شهدت أسواق الدواجن في مصر تغييرات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والعلف.

كما كشف عن مفاجآت تتعلق بتدخل السماسرة في زيادة الأسعار، وأوضح دور وزارة الزراعة في تنظيم هذا القطاع.

ومن خلال صدى البلد نرصد أبرز التفاصيل التي جاءت في الحوار الذي أجراه السيد مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج "من أول وجديد"، وتوضيح مواقف شعبة الدواجن من الأزمة الحالية، والتوقعات المستقبلية لهذه الصناعة.

وزارة الزراعة واهتمامها بتطوير صناعة الدواجن

أكد سامح السيد أن وزارة الزراعة، ممثلة في الوزير علاء فاروق، تسعى بجدية لتطوير صناعة الدواجن في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس العديد من البدائل بهدف تقليل حلقات التداول، وهو ما يساعد على الحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن.

الاحتلال يعيد 10 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى مصر



في تطور يعكس استمرار العراقيل أمام جهود الإغاثة، أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح بأن عشر شاحنات من قافلة "زاد العزة" عادت كما هي من معبر كرم أبو سالم، بعد أن رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخولها إلى قطاع غزة، رغم كونها محملة بالإمدادات الطبية والمواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف المزيد من التحديات على طريق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد.

وفي سياق متصل، أشار المراسل إلى استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تُسمع أصوات الانفجارات بوضوح من الجانب المصري، وتُشاهد أعمدة الدخان الكثيفة الناتجة عن القصف المتواصل، ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني داخل القطاع.

الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدودها



أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحها الأخير، أن موسكو ستقوم بمراجعة تهديدات عسكرية قد تشكل خطرًا على أمنها القومي نتيجة الأنشطة العسكرية الأوروبية على حدودها.

تصريحات في ظل توتر العلاقات الأوروبية الروسية

جاء هذا البيان في وقت يشهد توترًا مستمرًا في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، حيث تتزايد المخاوف من تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ.. بث مباشر



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

كان القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في وقت سابق، عن أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتى الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت فى دوائر محافظات "الغربية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد".



الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد الحكم جبالي عيسى بمحافظة الوادي الجديد



أكد القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من صوت في محافظة الوادي الجديد 25 ألف و504، وأن عدد الأصوات صحيحة 24 ألف صوت، والبطالة 600 صوت.

وأوضح أن جولة الإعادة كانت بين كلا من عبد الحكم جبالي عيسى وحصل على 17 ألف صوت، وخيرمحمد خضر 7000 صوت ويكون الفائز عبد الحكم جبالي عيسي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، رئيس الهيئة، اليوم الخميس، نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر 5 محافظات، وهى، الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً صباح اليوم، الخميس، يعقبه مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

فوز محمد الضبعاوي بمقعد الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، بمشاركة عشرات المرشحين الذين تنافسوا على 5 مقاعد في المجلس.

هذه الجولة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للمرشحين الذين لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم في الجولة الأولى.

محمد الضبعاوي يحقق الفوز بمقعد الأقصر

في سياق متصل، فاز مرشح حزب "مستقبل وطن" محمد الضبعاوي بمقعد الإعادة عن محافظة الأقصر، بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين الآخرين. وقد أثبت الضبعاوي قدرته على حصد أصوات الناخبين ليحسم بذلك المقعد لمصلحة الحزب.

جاء فوزه ليعزز من حضور الحزب في مجلس الشيوخ ويؤكد دعم أبناء الأقصر له في هذه الانتخابات.

نسبة المشاركة والتصويت في جولة الإعادة

أظهرت الإحصائيات الخاصة بجولة الإعادة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 7.68%، حيث وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 600,965 ناخبًا من أصل 7,821,517 ناخبًا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.