الاحتلال يعيد 10 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى مصر

في تطور يعكس استمرار العراقيل أمام جهود الإغاثة، أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح بأن عشر شاحنات من قافلة "زاد العزة" عادت كما هي من معبر كرم أبو سالم، بعد أن رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخولها إلى قطاع غزة، رغم كونها محملة بالإمدادات الطبية والمواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف المزيد من التحديات على طريق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد.

وفي سياق متصل، أشار المراسل إلى استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تُسمع أصوات الانفجارات بوضوح من الجانب المصري، وتُشاهد أعمدة الدخان الكثيفة الناتجة عن القصف المتواصل، ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني داخل القطاع.