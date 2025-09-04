حماس ترد على ترامب: نتنياهو المعطل الحقيقي لصفقة التبادل ووقف الحرب

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دعوته الحركة للإفراج عن 20 أسير إسرائيلي مقابل وقف الحرب على غزة. وقال القيادي في الحركة عزت الرشق إن حماس وافقت في 18 أغسطس على مقترح الوسطاء، المستند في الأساس إلى مبادرة المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرد عليه حتى الآن.

وأكد الرشق أن الحركة أبدت استعدادها للمضي نحو صفقة شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأضاف: "نؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار، فهو يريد حربًا لا نهاية لها".

في المقابل، اعتبر مكتب نتنياهو أن تصريحات حماس ليست سوى "خدعة إعلامية جديدة"، مشددًا على أن الموقف الإسرائيلي لم يتغير، وأن الحرب يمكن أن تنتهي "فورًا" إذا تم تنفيذ شروط الكابينت، التي تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين، نزع سلاح حماس، تجريد غزة من السلاح، إقامة إدارة مدنية بديلة، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.

من جانبها، جددت حماس في بيان رسمي استعدادها للانخراط في صفقة تبادل شاملة، مشترطة أن تترافق مع وقف الحرب، انسحاب الاحتلال من غزة، فتح المعابر، وتدشين عملية إعمار القطاع.