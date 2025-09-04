استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 16 شهيداً من المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد استقبلت مستشفيات القطاع أعداداً كبيرة من الشهداء؛ إذ نقل إلى مستشفى الشفاء 25 شهيداً، و6 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و7 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و5 إلى مستشفى حمد للتأهيل، إضافة إلى شهيد واحد في مستشفى العودة، و12 في مستشفى شهداء الأقصى، فيما استقبل مستشفى ناصر 23 شهيداً.

كما واصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على عدة مناطق في القطاع؛ حيث استهدفت منطقة شرق أبراج حمد شمال خان يونس، وقصفت خيام النازحين قرب برج الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة، إلى جانب قصف منزل عائلة حبيب في حي الصبرة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وتعيش مستشفيات قطاع غزة أوضاعاً كارثية في ظل توافد أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء يومياً، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما يعيق عمل غرف العمليات والعناية المركزة.

ووفق تقارير إنسانية، فإن آلاف العائلات ما زالت عالقة في مناطق القصف، فيما يضطر النازحون إلى الإقامة في خيام مؤقتة لا توفر لهم أدنى مقومات الحياة، وسط تفاقم أزمة الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

في المقابل، تتواصل الإدانات الدولية للمجازر بحق المدنيين في غزة، حيث طالبت منظمات حقوقية بضرورة توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار استهداف مراكز الإيواء والنازحين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر.