دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
رئيس الزمالك الأسبق: أزمة أرض أكتوبر قضية جماهيرية وليست فردية
زعيم كوريا الشمالية يعلن عن دعم بلاده غير المشروط لروسيا ولرئيسها
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
أخبار العالم

ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الطريقة التي جرى بها تناول دور الولايات المتحدة في الاحتفالات التي نظمتها الصين بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على الغزو الياباني والحرب العالمية الثانية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي، قال ترامب: "لقد ساعدنا الصين كثيراً عندما كان الأمر يتعلق بالحرية.

 وأتمنى أن أكون مخطئاً، لكن يبدو أنه لم يُعرب عن الامتنان الكافي للولايات المتحدة لما قدمته من دعم في تحقيق هذه الحرية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه شعر بالدهشة من خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاحتفال، قائلاً: "شي صديقي، لكن كان من المفترض أن يتطرق إلى دور الولايات المتحدة. لقد شاهدت الحفل وأعجبت بجماله، وأدرك أنهم أرادوا أن أراه، وقد فعلت ذلك فعلاً".

وشهدت العاصمة الصينية بكين احتفالات واسعة تضمنت عرضاً عسكرياً كبيراً في ميدان تيانانمن، بمشاركة آلاف الجنود والمعدات العسكرية، في مشهد يبرز الدور المركزي للجيش الصيني في تاريخ البلاد الحديث.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية–الصينية توتراً متزايداً، ليس فقط بسبب الخلافات التجارية والاقتصادية، بل أيضاً نتيجة التباين في المواقف بشأن ملفات الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان. 

ويرى مراقبون أن أي إغفال لدور واشنطن التاريخي في الحرب العالمية الثانية قد يُستغل في الداخل الأمريكي لتعزيز خطاب الإدارة حول ضرورة "إعادة الاعتبار" للمكانة الأمريكية عالمياً.

في المقابل، تؤكد بكين أن احتفالاتها الأخيرة ركزت على التضحيات التي قدمها الشعب الصيني في مواجهة الغزو الياباني، وأنها لا تهدف إلى التقليل من إسهامات أي طرف آخر. 

غير أن المحللين يعتبرون أن إغفال الإشارة إلى الولايات المتحدة يعكس رغبة صينية في إعادة صياغة الرواية التاريخية بما يتماشى مع تصاعد النزعة القومية في الداخل.

وعلى الرغم من الانتقادات، شدد ترامب على متانة علاقته الشخصية بالرئيس شي، معتبراً أن الخلافات القائمة لا تنفي "الإعجاب المتبادل"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "لن تسمح بتجاهل دورها المحوري في تحقيق الانتصار على قوى المحور"، في إشارة إلى رغبة واشنطن في حماية صورتها التاريخية كقوة قادت الحلفاء نحو النصر

