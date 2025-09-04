فوز محمد الضبعاوي بمقعد الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، بمشاركة عشرات المرشحين الذين تنافسوا على 5 مقاعد في المجلس.

هذه الجولة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للمرشحين الذين لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم في الجولة الأولى.

محمد الضبعاوي يحقق الفوز بمقعد الأقصر

في سياق متصل، فاز مرشح حزب "مستقبل وطن" محمد الضبعاوي بمقعد الإعادة عن محافظة الأقصر، بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين الآخرين. وقد أثبت الضبعاوي قدرته على حصد أصوات الناخبين ليحسم بذلك المقعد لمصلحة الحزب.

جاء فوزه ليعزز من حضور الحزب في مجلس الشيوخ ويؤكد دعم أبناء الأقصر له في هذه الانتخابات.

نسبة المشاركة والتصويت في جولة الإعادة

أظهرت الإحصائيات الخاصة بجولة الإعادة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 7.68%، حيث وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 600,965 ناخبًا من أصل 7,821,517 ناخبًا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.